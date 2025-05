Deputado Pedro Fernandes solicita recuperação urgente da RO-010 entre Cacaulândia e Monte Negro

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) apresentou à Assembleia Legislativa de Rondônia a Indicação nº 12458/2025, solicitando ao Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), a execução, em caráter de urgência, de obras de recuperação, patrolamento e cascalhamento na RO-010, no trecho que liga os municípios de Cacaulândia e Monte Negro.



De acordo com o parlamentar, a estrada é de grande importância para o escoamento da produção agrícola e pecuária da região, além de ser rota fundamental para o transporte escolar, o acesso a serviços de saúde e o deslocamento cotidiano dos moradores. “Esse trecho da RO-010 está em condições precárias, com buracos, atoleiros e erosões, dificultando o tráfego de veículos e prejudicando produtores, motoristas e toda a comunidade local”, destacou Pedro Fernandes.



O deputado ressaltou que, diante do atual período de estiagem, torna-se ainda mais urgente a execução dos serviços para garantir a trafegabilidade, segurança e qualidade de vida para quem depende da via diariamente.



“A recuperação desta estrada é um investimento essencial na infraestrutura viária do estado, com reflexos diretos na economia local e na dignidade da população”, afirmou o parlamentar ao reforçar o pedido de agilidade ao Executivo.



Pedro Fernandes colocou seu mandato à disposição para acompanhar a demanda, fiscalizar a execução dos serviços e garantir que a população seja efetivamente atendida.



Texto: Ivan Lara | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar