Deputado Pedro Fernandes solicita manutenção da RO-140 entre Cacaulândia e Colina Verde

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) apresentou à Assembleia Legislativa de Rondônia a Indicação nº 12457/2025, solicitando ao Governo do Estado e ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) a realização de manutenção com patrolamento e encascalhamento na Rodovia Estadual RO-140, especialmente no trecho que liga o município de Cacaulândia ao Distrito de Colina Verde, em Governador Jorge Teixeira.



Segundo o parlamentar, a estrada encontra-se em estado crítico de conservação, com condições extremamente precárias, agravadas especialmente pelo período chuvoso. Moradores e usuários relatam grandes dificuldades para trafegar, colocando em risco a segurança dos motoristas e dificultando o acesso a serviços essenciais.



“A RO-140 é fundamental para o escoamento da produção agrícola da região e o acesso das comunidades rurais aos seus direitos básicos. Sua degradação impacta negativamente o transporte de mercadorias, o deslocamento de veículos de emergência e o transporte escolar”, destacou Pedro Fernandes.



O deputado reforça que as intervenções são imprescindíveis para garantir segurança, mobilidade e fomentar o desenvolvimento econômico local. “O patrolamento e o encascalhamento vão devolver dignidade e condições adequadas de trafegabilidade à população”, afirmou.



Pedro Fernandes solicitou que as providências sejam tomadas com a maior brevidade possível, colocando seu mandato à disposição para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços.



Texto: Ivan Lara | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar