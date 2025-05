Assembleia aprova recurso para participação inédita da Superintendência dos Povos Indígenas na Rondônia Rural Show

A Assembleia Legislativa de Rondônia aprovou, durante sessão extraordinária realizada nesta sexta-feira (23), o Projeto de Lei Complementar nº 808/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro em favor da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin) e abertura de crédito suplementar por anulação orçamentária em favor da Superintendência Estadual dos Povos Indígenas.

O valor de R$ 135 mil será destinado à participação inédita da Superintendência na 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, realizada em Ji-Paraná. De acordo com a justificativa enviada pelo Governo, a presença da SI no evento representa um avanço na construção de políticas públicas inclusivas, fortalecendo o protagonismo indígena em espaços de diálogo e desenvolvimento rural.

O objetivo principal é valorizar as práticas agrícolas indígenas, incentivar a comercialização de produtos das aldeias e fomentar o diálogo intercultural entre os povos originários e o setor produtivo.

As sessões da Assembleia Legislativa podem ser acompanhadas presencialmente ou pelos canais da TV Assembleia (7.2) e YouTube. Mais informações sobre os projetos e as votações estão disponíveis no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (Sapl) e no site oficial da Alero .

Texto: Isabela Gomes I Jornalista Secom ALE/RO

Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO