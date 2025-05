Aprovados no concurso da Polícia Civil de Rondônia se reúnem no gabinete do Deputado Ribeiro do Sinpol

Os aprovados no concurso da Polícia Civil do Estado de Rondônia participaram de uma reunião no gabinete do Deputado Estadual Ribeiro do Sinpol (PRD), com o objetivo de discutir a realização da segunda turma da Academia de Polícia Civil (Acadepol). Convocado por iniciativa do parlamentar, o encontro representou um avanço significativo e promissor rumo à concretização dessa nova etapa do certame.



A reunião foi conduzida pelo assessor parlamentar Deivide Silva, também aprovado no concurso, que demonstrou sensibilidade, organização e comprometimento com os anseios do grupo. De maneira firme e respeitosa, Deivide coordenou os temas debatidos, evidenciando a sintonia entre o mandato do deputado e a causa dos concursados.



Embora o encontro tenha ocorrido nas dependências do gabinete do deputado Ribeiro, os presentes fizeram questão de destacar o apoio suprapartidário recebido de diversos parlamentares da Assembleia Legislativa. Essa união de esforços, marcada pela empatia e responsabilidade, tem sido essencial para o fortalecimento da pauta e para a construção de um consenso em torno da importância da nova convocação.



Foto: Reprodução/ALE-RO

Os aprovados também ressaltaram o papel decisivo do governador Marcos Rocha, cuja sensibilidade política será determinante para viabilizar a abertura da segunda turma da Acadepol. A adesão do Poder Executivo é tida como elemento central para transformar o esforço coletivo em uma conquista concreta, com reflexos diretos na melhoria da segurança pública em Rondônia.



Durante a reunião, ficou evidente que a coesão e o engajamento dos aprovados serão fatores cruciais para ampliar a mobilização e assegurar o chamamento de um número expressivo de candidatos, capaz de atender às crescentes demandas da Polícia Civil e da sociedade rondoniense.



Ao final do encontro, prevaleceu um sentimento de esperança e determinação. Os participantes saíram confiantes de que, por meio da união, da organização e do apoio institucional, a convocação da segunda turma da Acadepol está cada vez mais próxima de se concretizar.



Texto: Anderson Nascimento I Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar