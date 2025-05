Nim Barroso entrega veículo para Associação Unidos Resgatando Vidas em São Miguel do Guaporé

Emenda parlamentar viabilizou a compra do automóvel (Foto: Assessoria parlamentar)

Atendendo a uma importante demanda da Comunidade Terapêutica Unidos Resgatando Vidas, o deputado estadual Nim Barroso realizou, na última semana, a entrega de um veículo que auxiliará nas atividades da instituição, localizada em São Miguel do Guaporé (RO). A entidade é liderada pelo pastor Cleomar e desenvolve um trabalho essencial no acolhimento e recuperação de dependentes químicos.

A entrega do veículo representa um reforço significativo à logística e ao atendimento dos acolhidos, fortalecendo a missão de resgate e transformação de vidas desempenhada pela associação.

Também estiveram presentes no ato de entrega os líderes Josimar e Raimisson, que têm acompanhado de perto essa missão e contribuído para o fortalecimento do trabalho social realizado pela entidade.

“A entrega deste veículo é uma resposta ao compromisso que temos com as comunidades terapêuticas e com todos aqueles que dedicam suas vidas à recuperação de pessoas em situação de vulnerabilidade”, destacou o deputado Nim Barroso.

Texto e foto: Assessoria parlamentar