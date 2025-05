Deputado Eyder Brasil participa de reunião da Comissão de Segurança Pública em Cuiabá

Parlamentar apresentou as estratégias adotadas por Rondônia no enfrentamento à criminalidade na região fronteiriça (Foto: Rodrigo Goes | Assessoria parlamentar)

O deputado estadual Eyder Brasil (PL-RO), presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), participou nesta semana da segunda reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública e Comunitária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), presidida pelo deputado Elizeu Nascimento (PL). O encontro, realizado em Cuiabá, abordou temas como a segurança na faixa de fronteira com a Bolívia, a equiparação salarial dos militares e a criação de um fórum interestadual sobre o tema.



Durante a reunião, Eyder Brasil apresentou as estratégias adotadas por Rondônia no enfrentamento à criminalidade na região fronteiriça, destacando a criação do Batalhão Policial Tático, voltado ao combate direto às facções criminosas. O parlamentar também anunciou, como iniciativa de sua autoria, a proposta de criação de um fórum interestadual para tratar da segurança nas fronteiras.



“Vamos organizar um fórum com os estados do Acre, Rondônia e Mato Grosso para debatermos os problemas enfrentados na fronteira com a Bolívia. Essa é uma iniciativa do nosso mandato, que tem como objetivo reunir boas práticas de cada estado e promover a troca de informações para fortalecer nosso combate ao crime”, afirmou Eyder Brasil. O evento está previsto para o segundo semestre deste ano.



O presidente da comissão mato-grossense, deputado Elizeu Nascimento, destacou a importância da união entre os estados para aprimorar a segurança na região. “Precisamos de um trabalho conjunto. A presença do deputado Eyder Brasil foi essencial para conhecermos a atuação de Rondônia na fronteira”, ressaltou.



Eyder também enfatizou que a proximidade geográfica entre os estados exige um esforço coordenado no combate aos crimes transfronteiriços. “Muitas vezes, os ilícitos ultrapassam divisas estaduais. Por isso, queremos construir um grande painel de informações e cooperação entre os estados”, concluiu.



Texto: Débora M. Grécia | Jornalista

Foto: Rodrigo Goes | Assessoria parlamentar