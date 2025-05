Mães atípicas recebem atendimento especial em Vilhena

Mães e outros familiares de pessoas com deficiência participam, no período de 22 a 24 de maio, no município de Vilhena, de atividades relacionadas a Semana da Mãe Atípica. Estão sendo oferecidos, gratuitamente, atendimentos médicos, jurídicos e estéticos, além de outros serviços. “São ações direcionadas aquelas que cuidam, é um movimento importante, que foi silenciado por muito tempo”, disse a vereadora Amanda Areval, idealizadora do evento.

As atividades estão amparadas pela lei 4.615/2019, modificada pela lei estadual 5.723/ 2024, de autoria do deputado Cirone Deiró (União Brasil), que cria a Semana Estadual da Mãe Atípica e pela lei municipal 6.505/2025, apresentada pela vereadora Amanda Areval, tornando o projeto realidade também no município de Vilhena. “Nosso objetivo é cuidar de quem cuida, não apenas com ações únicas, mas com atividades e serviços continuados, criando uma rede de apoio que possa oferecer o atendimento que os familiares de pessoas com deficiência realmente precisam”, disse Cirone Deiró.

A abertura do evento, realizada na noite desta quinta-feira (22), contou com a presença da primeira dama Luana Rocha, do deputado Cirone Deiró, do prefeito Flori Cordeiro Júnior, do vice Aparecido Donadoni, do secretário estadual de saúde, Jefferson Ribeiro Rocha, vereadores, presidentes de instituições que representam pessoas com deficiências, além de representantes de diversos outros segmentos. “Esta é uma ação muito importante, que surgiu com o deputado Cirone, chegou a Vilhena e precisa ser multiplicada cada vez mais”, disse Luana Rocha, acrescentando que ela e o governador, coronel Marcos Rocha, estão trabalhando para fortalecer e ampliar as políticas públicas em favor das mães atípicas.

O prefeito Flori citou as ações realizadas pela Prefeitura em favor das pessoas com deficiência e seus familiares, enaltecendo principalmente o trabalho realizado pelas mulheres que estão a frente das entidades ligadas a causa. Ele também parabenizou a iniciativa do deputado Cirone e da vereadora Amanda, em buscar a ampliação das políticas públicas que contemplam as mães atípicas.

O secretário estadual de saúde, Jefferson da Rocha, disse que um encontro realizado com mães atípicas, no gabinete do deputado Cirone, marcou sua trajetória no cargo. "Naquela sala, vi determinação, amor incondicional e uma luta incansável e então percebi que nosso maior desafio não era apenas administrar, era transformar vidas”, disse. Segundo ele, sob a liderança do governador coronel Marcos Rocha, foi criada na Sesau, uma estrutura dedicada exclusivamente a atender a demanda. “Ainda há muito por fazer, mas ao lado do deputado Cirone, avançamos com ações concretas, como a Lei da Semana da Mãe Atípica, já realidade também em Vilhena, graças a sensibilidade e compromisso da vereadora Amanda Areval", afirmou.

Durante a solenidade de abertura, houve também uma mesa redonda com a participação de especialistas e mães atípicas, além do lançamento do Guia das Mães Atípicas de Vilhena. Nos dias 23 e 24, as ações acontecem no campus da Unir. O evento está sendo realizado por meio de parceria firmada entre a vereadora Amanda Areval, o deputado Cirone Deiró e instituições do município, como a Prefeitura de Vilhena, a Câmara Municipal, a OAB, a Unir, a APAE, a Amavi, a Associação dos Surdos e o deputado federal Thiago Flores.

Texto: Eli Batista I Jornalista

Foto: Assessoria parlamentar