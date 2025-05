Deputado Delegado Lucas anuncia início de estudo socioeconômico em Minas Novas

O deputado estadual Delegado Lucas (PP) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), nesta semana, para anunciar o início do estudo socioeconômico na região conhecida como Minas Novas, localizada dentro da Reserva Extrativista Jaci-Paraná, em Porto Velho. Segundo o parlamentar, o levantamento, previsto para iniciar no próximo dia 2 de junho, representa uma conquista para os moradores da área, que aguardam há anos por dados técnicos que fundamentem futuras decisões sobre a região.

“Não se pode tomar decisões sem conhecer a realidade. Esse estudo vai nos fornecer um raio-X completo da região de Minas Novas, com dados concretos e científicos sobre ocupação, impacto econômico e relevância social”, afirmou o parlamentar, destacando que a ausência de informações técnicas sempre foi um obstáculo nas discussões com os órgãos de controle”, disse o parlamentar na tribuna.

Ainda em seu discurso, Lucas relembrou que, em setembro de 2024, foi aprovado o plano de trabalho para o estudo, resultado de articulação com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) e apoio direto do secretário da Secretário de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária (Sepat), David Inácio, a quem agradeceu publicamente.

No entanto, por questões administrativas e orçamentárias, a execução desse plano foi adiada, na época. “Após muita cobrança, conseguimos garantir o recurso de R$ 1,8 milhão para viabilizar esse trabalho, que será executado pela Sepat com o apoio de 24 servidores designados pelo governo de Rondônia”, destacou.

O parlamentar enfatizou que a ação é fruto de uma luta iniciada ainda no começo do seu mandato, em conjunto com os moradores da região e demais deputados estaduais, todos engajados na pauta da regularização fundiária. Agora, o estudo está previsto para iniciar no dia 2 de junho. “Estamos defendendo o trabalhador rural, o homem e a mulher do campo, que precisam ser reconhecidos pela sua importância para Rondônia”.

Ao final de sua fala na tribuna, Lucas agradeceu ao governador Coronel Marcos Rocha por ter acolhido a demanda e se mostrado sensível à causa. E reiterou que a conclusão do estudo será fundamental para fortalecer os pleitos de regularização e assegurar justiça aos moradores da Resex Jaci-Paraná.



Texto: Jônatas Boni I Jornalista

Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO