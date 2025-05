Deputado Ribeiro do Sinpol destina R$ 1 milhão para a saúde de Rolim de Moura

O deputado estadual Ribeiro do Sinpol (PRD) anunciou a destinação de R$ 1 milhão em emendas parlamentares para a área da saúde pública do município de Rolim de Moura. A alocação dos recursos reforça o compromisso do parlamentar com o fortalecimento do sistema de saúde local, especialmente diante das crescentes demandas por atendimento médico, equipamentos e estrutura hospitalar.

Além da saúde, o deputado informou que outras emendas estão sendo planejadas para beneficiar setores fundamentais ao desenvolvimento regional. Entre os contemplados estão a educação, o esporte, o agronegócio, o microcrédito e a infraestrutura urbana e rural. As ações fazem parte de um pacote de investimentos que visa fomentar políticas públicas inclusivas e sustentáveis para Rolim de Moura e região.

“É com grande responsabilidade e sensibilidade social que realizamos esta destinação. Sabemos das dificuldades enfrentadas pelos municípios e do papel essencial da saúde pública. Nosso mandato está comprometido com o bem-estar da população”, destacou Ribeiro do Sinpol.

O parlamentar agradeceu ainda o apoio institucional recebido no município, em especial ao prefeito Aldo Júlio e ao vereador investigador Edinho, com quem mantém diálogo constante sobre as necessidades locais. “A parceria com a gestão municipal e o legislativo local tem sido decisiva para garantir que os recursos sejam aplicados com eficiência e responsabilidade”, afirmou o deputado.

A expectativa é que os valores destinados à saúde sejam utilizados na melhoria e fortalecimento do atendimento à população.

Com essa iniciativa, Ribeiro do Sinpol reafirma seu compromisso com a interiorização das políticas públicas e com a valorização de municípios que, como Rolim de Moura, desempenham papel estratégico no desenvolvimento do estado de Rondônia.

Texto: Anderson Nascimento I Jornalista

Foto:Thyago Lorentz I Secom ALE/RO