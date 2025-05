Dra. Taíssa acompanha obras de elevação da BR-425 após alagamentos

A deputada estadual Dra. Taissa (Podemos) acompanhou na quinta-feira (21) as obras de elevação da BR-425, em um trecho que foi severamente afetado por alagamentos no início de 2025. A ação faz parte de um esforço conjunto para mitigar os impactos das enchentes e melhorar a trafegabilidade na região.

“Estamos aqui na parte onde, infelizmente, nós tivemos a alagação esse ano. Quando começou o início da alagação, nós estivemos em Brasília solicitando do DNIT o alteamento da nossa BR-425, 11 quilômetros, que infelizmente foi alagada”, declarou a deputada durante a ida no local.

Segundo a Dra. Taíssa, o serviço de alteamento com uso de pedras já está em andamento e avança gradualmente. “Ainda falta bastante trecho, mas vários quilômetros já foram feitos. Essa área é tão importante para que no ano que vem a gente não sofra como sofremos este ano com a alagação aqui na BR-425.”

A parlamentar destacou a atuação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) na resposta à demanda da população rondoniense. Ela agradeceu especialmente ao diretor-geral do Dnit, Fabrício, e ao superintendente regional do órgão em Rondônia, André, pelo empenho e celeridade na execução da obra.

“O serviço está acontecendo e melhora a trafegabilidade de todas as pessoas que passam aqui. Agradeço muito ao DNIT, ao diretor-geral Fabrício, ao superintendente regional André e a toda a equipe envolvida. Essa obra é fundamental para a segurança e o desenvolvimento da nossa região”, completou.

Dra. Taíssa concluiu sua visita reafirmando o compromisso de seguir fiscalizando o andamento da obra. “Vamos continuar acompanhando para garantir que tudo seja feito com qualidade e dentro dos prazos. É nosso dever garantir segurança e dignidade para quem depende dessa estrada todos os dias.”

Texto: Geiciany Gonçalves I Jornalista

Foto: Luís Gustavo I Assessoria Parlamentar