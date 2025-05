Alex Redano indica pavimentação urgente para a Linha 06 em Porto Murtinho, São Francisco do Guaporé

Atendendo a uma solicitação da população local, o deputado estadual Alex Redano (Republicanos) apresentou uma indicação ao governo do estado de Rondônia, com cópia ao Departamento de Estradas de Rodagens e Transportes (DER), solicitando a pavimentação asfáltica de 700 metros da Linha 06, localizada na comunidade de Porto Murtinho, no município de São Francisco do Guaporé.



De acordo com o deputado, a proposta busca beneficiar diretamente mais de 700 alunos da Escola Pereira e Cárceres, além do posto de saúde e das comunidades religiosas que atuam ativamente na região. “Essa estrada é vital para o dia a dia dos moradores, estudantes, profissionais da saúde e servidores públicos. A atual situação da via, especialmente no período de chuvas, prejudica o transporte escolar, dificulta atendimentos de saúde e atrapalha o deslocamento da população”, destacou Redano.



A Linha 06 é considerada um importante corredor rural, fundamental para o acesso de serviços públicos e para o escoamento da produção agrícola, colaborando diretamente para o fortalecimento da economia local.



O parlamentar também destacou a urgência na realização de serviços de limpeza lateral da estrada e tapa-buracos, como medidas paliativas para garantir mais segurança e trafegabilidade enquanto a obra definitiva de pavimentação não é iniciada.



“Estamos falando de segurança, dignidade e qualidade de vida para os moradores da região. É uma questão de responsabilidade social e compromisso com o desenvolvimento”, enfatizou o deputado.



Texto: Mateus Andrade I Jornalista

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO