O Agro em boas mãos: energia limpa e tecnologia impulsionam a produção rural em Cacoal

No interior de Cacoal, a força do agro se sustenta na união das famílias, no manejo da terra e, agora, também na chegada de soluções tecnológicas que fazem a diferença no dia a dia do produtor. Com o apoio do deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil), dezenas de agricultores passaram a contar com equipamentos que tornaram a rotina mais produtiva e segura.



A Associação Rural para Ajuda Mútua (Aram), localizada na Linha 10 - Gleba 9, foi uma das beneficiadas com a instalação de uma secadora de café, adquirida por meio de emenda parlamentar. E a tecnologia chegou para ficar: com a nova secadora, o café não precisa mais ficar armazenado em sacos por vários dias. Da mesma forma, o trabalho noturno foi praticamente eliminado. Isso se traduz em mais qualidade de vida e menos perdas para os produtores, além de melhorar a qualidade do grão.



De acordo com o produtor rural e presidente da Aram, Paulo César Taylor, o ritmo do campo segue o ciclo do café, que floresce entre julho e agosto, e é colhido entre abril e junho. Na região, cerca de 60 famílias cultivam o grão, que, após a colheita, é transportado em um caminhão da associação para passar pelos processos de secagem e beneficiamento.



Antes, a produção ficava de 15 a 20 dias armazenada em sacos, aguardando para secar - exposta ao risco da umidade provocada pelas chuvas e à perda de qualidade. “Agora vamos reduzir esse tempo sem precisar trabalhar à noite. É um ganho enorme para todos nós”, contou o presidente da associação, Paulo.



Produtor rural desde a juventude, ele chegou a Rondônia aos 16 anos, vindo do Espírito Santo, em busca de um pedaço de terra. Hoje, além do café, cultiva laranjas e mantém uma criação de gado leiteiro - como tantas outras famílias que vivem da agricultura familiar na região.



Energia solar: economia e sustentabilidade



O trabalho de secagem e beneficiamento do café gera altos custos com energia elétrica, pois os equipamentos de secagem trabalham intensamente. Segundo o presidente da Aram, em 2024, a associação chegou a gastar cerca de R$ 12 mil somente em um mês, apenas com a conta de luz. Mas essa realidade começou a mudar. Na Linha 6, a Associação dos Agricultores e Agricultoras Rural Desportiva Juventude finalizou a instalação de 42 placas solares, provenientes de uma emenda de R$ 252 mil do deputado Cirone Deiró. Com isso, o secador, que opera 12 horas ininterruptas por carga, passará a oferecer mais economia e autonomia energética aos produtores.



“A energia solar vem para aliviar esse peso no orçamento das associações. O gasto com luz para secar o café é altíssimo, e agora a tendência é que todas essas iniciativas passem a ter um custo muito menor, refletindo em mais ganhos para os associados”, explicou Wanderlei Knaack, presidente da Associação Juventude.



Ainda conforme o produtor, com a redução nas despesas fixas e o uso de fontes limpas de energia, as associações poderão investir ainda mais na produção, na infraestrutura e no bem-estar das famílias associadas - fortalecendo o agro com responsabilidade ambiental e econômica.



Tradição e comunidade nos campos de futebol



O apoio parlamentar também se estendeu ao lazer e à cultura local. A Associação Juventude também foi beneficiada com um mini trator, que vai auxiliar na manutenção dos campos de futebol das comunidades rurais. “O futebol é parte da nossa vida. Reúne as famílias e fortalece os laços da comunidade. Nosso time tem mais de 40 troféus e seguimos com orgulho essa tradição”, celebrou Knaack.



De acordo com dados do gabinete do deputado, o valor de emendas destinadas ao agro em somente em Cacoal, desde 2019, somam R$ 5.235.417,66.

