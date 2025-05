Deputada Cláudia de Jesus solicita ampliação da ciclovia da RO-135 até a Comunidade Santos Anjos, em Ji-Paraná

Dando continuidade às ações voltadas à melhoria da infraestrutura viária de Ji-Paraná, a deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) apresentou nova indicação ao DER, solicitando a ampliação da ciclovia da RO-135 até a Comunidade Santos Anjos, no Km 7, com iluminação pública ao longo de toda a extensão.



Atualmente, a ciclovia da RO-135 se estende até o frigorífico Frialto, mas a parlamentar defende que a obra precisa ser complementada para atender com mais eficácia à população que trafega pelo trecho diariamente, seja a pé, de bicicleta ou em veículos motorizados.



"A RO-135 é uma via estratégica para o nosso município e já conseguimos avanços importantes com a ciclovia até o frigorífico. Agora, precisamos ir além, garantindo mais segurança até o Km 7, com iluminação e estrutura adequada para todos", afirmou Cláudia de Jesus.



Texto: Cristiane Abreu | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar