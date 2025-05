Gislaine Lebrinha anuncia investimentos em educação e saúde durante visita a municípios

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) esteve nos municípios de Ariquemes e Buritis para anunciar novos investimentos nas áreas de educação e saúde. A agenda incluiu visitas a escolas e a entrega de um veículo para reforço do atendimento na rede pública.



“A atuação no interior é uma prioridade do nosso mandato. Trabalhamos para garantir que os investimentos cheguem onde são realmente necessários”, destacou a deputada.



Em Ariquemes, a parlamentar visitou a Escola Professor Levi Alves de Freitas, onde confirmou o repasse de R$ 150 mil. O valor será utilizado na reforma do refeitório, beneficiando 622 alunos e a equipe escolar. A diretora da unidade, Maria, agradeceu a destinação do recurso. “Nossa escola precisava dessa melhoria. O novo refeitório trará mais conforto para os alunos e servidores”, afirmou.



Na Escola Pedro Louback, Lebrinha anunciou a liberação de R$ 120 mil. Os recursos serão aplicados na compra de notebooks, freezers e projetores, ampliando o suporte ao ensino.



Em Buritis, a deputada esteve ao lado do prefeito Valteir, do secretário de Saúde, Adelson, e da enfermeira Nuza para oficializar a entrega de um veículo zero quilômetro à Unidade Básica de Saúde.



As ações fazem parte do conjunto de emendas parlamentares indicadas por Gislaine Lebrinha, com foco na melhoria da infraestrutura e no atendimento direto à população.



Texto: Julia Cardoso | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar