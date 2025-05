Cássio Gois assegura R$ 100 mil para campanha de castração de animais em Pimenta Bueno

O deputado estadual Cássio Gois (PSD) garantiu a liberação de R$ 100 mil em recursos para a realização de uma campanha de castração de cães e gatos no município de Pimenta Bueno.



A ação, solicitada pelo vereador Lucas Maciel (PSD), visa controlar a população de animais em situação de rua e reduzir riscos à saúde pública, como a disseminação de zoonoses, toxoplasmose e raiva.



Os recursos foram destinados à Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e serão utilizados para custear as cirurgias de castração, medida considerada eficaz e humanitária para o controle populacional de animais.



O deputado Cássio Gois destacou a importância da campanha, “a castração é a ferramenta mais eficaz para reduzir a superpopulação de animais nas ruas, beneficiando tanto a saúde pública quanto o bem-estar animal”, enfatizou.



A liberação dos recursos foi celebrada pelo vereador Lucas Maciel, que destacou a parceria com o deputado estadual para viabilizar o projeto.



“A expectativa é que a campanha seja implementada em breve, contribuindo para um controle mais humanizado da população de cães e gatos no município”, finalizou o vereador Lucas Maciel.



Texto: Marcelo Negrão | Jornalista

Fotos: Assessoria Parlamentar