Dra. Taissa celebra transporte aeromédico e faz referência a projeto de lei de sua autoria que amplia o serviço em Rondônia

Durante pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa de Rondônia, a deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) celebrou o avanço do governo de Rondônia na adoção do transporte aeromédico em casos de urgência e emergência. A parlamentar parabenizou o governador coronel Marcos Rocha pela iniciativa e destacou a importância da medida, especialmente para salvar vidas em regiões com difícil acesso, como nas margens da BR-364.



“O que é bom a gente parabeniza. fiquei muito feliz de ver o transporte aéreo sendo utilizado para salvar vidas”, disse a deputada, ao exibir imagens da operação feita pelo governo estadual no dia anterior, quando um jovem acidentado foi transferido de helicóptero.



Dra. Taíssa relembrou tragédias ocorridas nos municípios de Vilhena e Jaru, que poderiam ter sido evitadas caso esse tipo de transporte estivesse disponível.



“Infelizmente, temos uma BR-364 com trafegabilidade perigosa, onde o risco de acidente é constante. Quando ocorre uma emergência, cada minuto conta.



O transporte aéreo é essencial para garantir dignidade e agilidade no atendimento”, afirmou.

A deputada reforçou que já protocolou na Alero um projeto de lei que institui e regulamenta o transporte aeromédico no estado.



“Já que ainda não conseguimos avançar como gostaríamos na descentralização da saúde, essa é uma medida fundamental. Temos frota aérea, então que se traga os pacientes de forma aérea quando necessário”, pontuou.

Segundo a parlamentar, sua proposta busca garantir que essa prática se torne permanente e expandida para todas as regiões do estado.



Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar