Assembleia Legislativa leva programação especial à Rondônia Rural Show em Ji-Paraná

A Assembleia Legislativa de Rondônia, por meio da Escola do Legislativo (Elero), levará uma programação especial à 12ª edição da Rondônia Rural Show , que acontece em Ji-Paraná. O cronograma traz grandes palestrantes, que abordarão temas variados, desde o cenário econômico no Brasil até como lidar com multas e embargos de terras.

Entre os destaques da programação estão a palestra do comentarista político Caio Coppolla, com foco no cenário econômico, e a Agropalestra de Adriano Sales Gatto, especialista em networking de alto impacto, voltada ao fortalecimento de conexões profissionais no setor do agronegócio. Também fazem parte da agenda temas como endividamento rural, defesa contra embargos, primeiros socorros e estratégias de proteção patrimonial.

As atividades acontecem no estande da Assembleia Legislativa durante os dias 27 e 30 de maio, com entrada gratuita e aberta ao público.

“Ficamos muito felizes em oferecer essa programação. Trabalhamos muito para criar algo que irá, verdadeiramente, impactar a vida dos produtores e dos demais espectadores da Rondônia Rural Show”, destacou Welys Araújo de Assis, diretor-geral da Escola do Legislativo.

O presidente Alex Redano destacou a importância da Elero e dessa participação na 12ª RRS: “A Escola do Legislativo é uma ferramenta que aproxima a Casa de Leis da população, e trazer essa estrutura para a feira é mais uma forma de fazer isso acontecer.”

Confira a programação na íntegra:

PROGRAMAÇÃO OFICIAL — ELERO NA 12ª RONDÔNIA RURAL SHOW

Local: Estande da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

Cidade: Ji-Paraná/RO

27 de maio de 2025 – Terça-feira



08h00 às 08h30 – PAINEL 1

Tema: “Produtor Endividado: Como Salvar Sua Terra Antes que o Banco Tome”

Palestrantes:

Dr. Renan Maldonado

Dra. Lorena Góis

Dr. Carlos Oliveira

08h30 às 09h00 – PAINEL 2

Tema: “Multado e Embargado: Como Retomar a Produção e se Defender do Estado”

Palestrantes:

Dr. Augusto Caldeira

Dr. Bruno Vinícius

Dr. Mailson

09h00 às 09h30 – Cerimônia de Entrega de Certificados

Entrega de certificados aos alunos da rede pública que participaram do curso de fotografia promovido pela ELERO.

09h30 às 10h30 – Palestra com Caio Coppolla

Tema: “Cenário Econômico: Desafios e Novas Perspectivas para os Dias Atuais”

10h30 às 11h30 – Palestra com Márcia Valéria (Professora e Enfermeira)

Tema: “Primeiros Socorros e a Lei Lucas”

11h30 às 12h30 – AGROPALESTRA com Adriano Gatto

Tema: “Networking Inteligente para Negócios de Sucesso”

30 de maio de 2025 – Sexta-feira

Período da manhã (horário a definir) – PALESTRA: Patrimônio Sólido

Tema: “Estratégias para Gestão e Proteção Patrimonial no Agronegócio”



Palestrantes:

Diego Renier – Consultor financeiro, especialista em gestão de negócios e inteligência emocional

Dr. Caio Nascimento – Advogado, especialista em planejamento patrimonial e direito tributário (FGV)

Conteúdo Programático:



Sistema eficiente de administração de bens e direitos Planejamento sucessório e societário Economia de tributos na compra, venda, locação e sucessão Proteção patrimonial de ativos rurais e urbanos Estratégias para evitar conflitos em inventários e divórcios

Texto: Isabela Gomes | Secom ALE/RO

Foto: Arquivo Secom ALE/RO

Site da RRS: