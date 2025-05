Dra. Taíssa participa da entrega do relatório final da CPI das Reservas ao Ministério Público de Rondônia

Na manhã de quarta-feira (21), a deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) participou da entrega oficial do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Reservas à Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO). A ação representa mais uma etapa importante no trabalho de fiscalização e defesa dos interesses da população rondoniense.

Ao lado do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano e dos deputados Delegado Lucas (PP) e Pedro Fernandes, a deputada Dra. Taíssa apresentou os resultados de quase dois anos de apuração conduzida pela comissão. A CPI teve como objetivo investigar a regularidade dos 11 processos administrativos que resultaram na criação de unidades de conservação ambiental no estado em março de 2018.

Desde o início dos trabalhos, Dra. Taíssa tem acompanhado de forma ativa os debates e diligências, com atenção especial às comunidades impactadas. A parlamentar destacou a necessidade de analisar com responsabilidade os efeitos dessas medidas sobre a população. "É necessário buscar o equilíbrio entre a preservação ambiental e as atividades desenvolvidas pelas populações que vivem nas áreas afetadas. O relatório entregue reúne informações técnicas e jurídicas que visam contribuir para a análise e eventual revisão dos processos que criaram essas unidades de conservação," afirmou a deputada.

A deputada reforçou que continuará acompanhando os desdobramentos do relatório, defendendo que as medidas cabíveis sejam tomadas para garantir segurança jurídica, social e econômica às populações afetadas.

Texto: Kelly Ardaia I Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar