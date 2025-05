Alex Redano fortalece diálogo entre vereadores de Cacaulândia e Energisa por meio de sua assessoria parlamentar

Em uma importante ação de articulação institucional, a assessora parlamentar Eloísa Helena Bertoleti, representante do gabinete do deputado estadual Alex Redano (Republicanos), acompanhou nesta quinta-feira (22) uma reunião entre os nove vereadores de Cacaulândia e representantes da Energisa. O encontro ocorreu nas dependências da sede da empresa, com o objetivo de apresentar e encaminhar demandas fundamentais para o município.

A reunião contou com a presença da presidente da Câmara Municipal, vereadora Doraildes Pereira dos Santos, e dos vereadores Antônio Pereira, Rodrigo Gomes, José Xavier, Gilmar Satélis, Daiane Pereira, Rayana Bueno, Gene Falcão e Jovite Pereira. Cada parlamentar teve a oportunidade de apresentar individualmente suas demandas e solicitações à concessionária de energia elétrica.

Durante a reunião, os diretores da Energisa, Fabiano e Dr. Juscelino Amaral, ouviram atentamente os apontamentos dos legisladores municipais e fizeram anotações detalhadas dos pedidos apresentados. Ao final do encontro, os representantes da empresa fizeram ponderações sobre cada demanda e garantiram que os assuntos serão devidamente analisados e encaminhados para as providências cabíveis.

A presença da assessora Eloísa Helena reforça o compromisso do deputado Alex Redano com o fortalecimento do municipalismo e com o apoio contínuo aos representantes locais. O parlamentar tem sido um elo importante entre os municípios e as instituições públicas e privadas que prestam serviços essenciais à população.

“A atuação próxima dos vereadores e o acompanhamento das necessidades de cada município são prioridades do nosso mandato. Estamos sempre à disposição para garantir que a voz dos parlamentares municipais seja ouvida e respeitada”, destacou Redano, por meio de sua assessoria.



Foto: Reprodução/ALE-RO Reunião entre os nove vereadores de Cacaulândia e representantes da Energisa (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)

A Energisa se comprometeu ainda a elaborar uma ata da reunião e encaminhá-la a todos os envolvidos, como forma de registrar oficialmente os compromissos assumidos e os próximos passos a serem tomados.

Texto: Mateus Andrade I Jornalista

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO