Rondônia Rural Show 2025 traz novas tecnologias para a cadeia produtiva do agronegócio, diz Cirone

A 12ª edição da Rondônia Rural Show (RRS), que ocorre no período de 26 a 31 de maio de 2025, no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná, reforça a força do agronegócio no estado. Com o tema "Do campo ao futuro", o evento reúne expositores, indústrias de máquinas agrícolas, instituições financeiras, especialistas e investidores, consolidando-se como vitrine de inovações para o setor. Durante seis dias, o público terá acesso a exposições de máquinas agrícolas e equipamentos, animais, vitrines tecnológicas, insumos e outras inovações, além de palestras, oficinas, demonstrações práticas e oportunidades de network. Na quinta-feira (29), será realizada uma sessão itinerante no estande da Casa de Leis.



O deputado Cirone Deiró, grande incentivador da agricultura em Rondônia, destacou o papel da feira em apresentar novidades tecnológicas aos produtores. Ele citou como exemplo a colheitadeira de café, que, após ser exibida em edições anteriores, hoje é realidade em propriedades rondonienses, graças a emendas parlamentares destinadas por ele. “Além de trazer essa inovação para os agricultores, a Feira mostra o grande potencial da nossa produção agrícola com destaque para o café, soja, milho, cacau, a produção de tambaqui e o rebanho bovino de corte e leite. Rondônia é um celeiro para a produção de alimentos", afirmou.



De acordo com Cirone, a Rondônia Rural Show se tornou uma vitrine para produtores mostrarem seus produtos. João da Luz, cafeicultor e proprietário da agroindústria familiar Café da Luz, afirmou que o evento é fundamental para fechar bons negócios e ampliar a visibilidade da produção familiar. O cafeicultor Ronaldo Bento reconheceu que o espaço dedicado às agroindústrias durante a Feira incentiva a industrialização da produção, a exemplo do café. “A cada ano, temos melhorado nossos resultados com a participação na Rondônia Rural Show", informou.



Cirone também ressaltou os mais de R$ 15 milhões em recursos liberados para associações rurais e elogiou o apoio do governador Marcos Rocha ao agronegócio e à agricultura familiar. Entre as ações, destacou a distribuição de mudas de café e cacau, que impulsionaram a renovação de lavouras e a qualidade da produção. "São iniciativas que geram riqueza no campo", concluiu o deputado.



Organizada pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e da Emater, a feira reforça o potencial do estado como celeiro de inovação e produtividade na agricultura e na pecuária. O deputado Cirone Deiró destacou o trabalho que o titular da Secretaria de Estado da Agricultura, Luiz Paulo, e o presidente da Emater, Luciano Brandão, têm realizado para atrair novos expositores a cada ano. “Com certeza o público que comparecer a Feira vai ter a oportunidade de conhecer o que há de mais recente em tecnologia para o segmento,”concluiu.



Texto: Edna Okabayashi | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar