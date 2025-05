Maio Amarelo alerta: Assembleia e Detran levam mensagem de conscientização aos motoristas

Os dados divulgados pelo Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran/RO) no Anuário Estatístico de Sinistros de Trânsito contabilizam cerca de 17 mil acidentes de trânsito em 2024, sendo que 63,5% desses deixaram feridos e 2,6% resultaram em vítimas fatais no estado. Sabendo da importância da educação contínua no trânsito, o Detran, em parceria com a Assembleia Legislativa, realizou um pit stop de conscientização da campanha Maio Amarelo na manhã desta quinta-feira (22).

Neste ano, o movimento traz como slogan a frase “Desacelere: seu bem maior é a vida”, algo que Graça Pimenta, voluntária do projeto, leva como uma máxima em seu dia a dia. Ela explicou que o Maio Amarelo não é apenas uma campanha estadual, mas sim uma ação internacional que ajuda, anualmente, a conscientizar sobre os perigos no trânsito.



Foto: Reprodução/ALE-RO Bonecos do Detran fizeram parte da ação (Foto: Luís Carlos | Secom ALE/RO)



“As pessoas precisam desacelerar, é muita tensão no trânsito. Às vezes a pessoa está apressada, com a família no carro, indo levar o filho para a escola, mas tem que ir com calma, lembrar que tem pessoas esperando por ela em casa”, contou Graça ao ser perguntada sobre a importância da ação.

Shirley Veras, servidora da Assembleia Legislativa que foi abordada no pit stop, admira a iniciativa e acredita que faz a diferença no trânsito: “Eu acho essa campanha maravilhosa, mostra que a gente precisa ter esse cuidado, não só com a gente, mas com o outro. Quando acontecem essas campanhas, acho que dá um estalo na pessoa.”

Principais causas de acidentes

O Anuário Estatístico de Sinistros de Trânsito de Rondônia (2024) aponta que mais de 5 mil acidentes resultaram de falta de atenção, incluindo casos em que motoristas utilizam o telefone celular durante o trajeto.

Lilian Borges, que também foi abordada na ação, concorda com os dados e deixa um alerta aos condutores:

“O principal é tirar o fone de ouvido, o celular também — tem que deixar de lado, e só pegar quando parar mesmo, porque o que mais se vê no trânsito é gente no celular.”





Foto: Reprodução/ALE-RO Um pit stop informativo foi realizado (Foto: Luís Carlos | Secom ALE/RO)

A ação integra os esforços do Detran e da Assembleia Legislativa para promover um trânsito mais seguro e consciente, reforçando o compromisso do poder público com a preservação da vida e a educação no tráfego.

Texto: Isabela Gomes | Jornalista Secom ALE/RO

Foto: Luís Carlos | Secom ALE/RO