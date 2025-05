Em Brasília, deputado Cássio Gois cobra retomada urgente das obras da ponte do Pirarara em Cacoal

Na quarta-feira (21), o deputado estadual Cássio Gois (PSD) se reuniu com o ministro dos Transportes, Renan Filho, em Brasília, para exigir a retomada imediata das obras da Ponte do Rio Pirarara, na BR-364, em Cacoal, RO. O parlamentar destacou a extrema urgência da obra, já que Cacoal é a quinta maior cidade de Rondônia e a ponte é fundamental para a infraestrutura viária regional.

Durante o encontro, o ministro informou que a obra está na programação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e que o edital para a construção definitiva da ponte deve ser publicado no segundo semestre deste ano.

A nova ponte de concreto, que substituirá a estrutura provisória de metal instalada atualmente, faz parte do projeto de revitalização do trecho urbano da BR-364 em Cacoal. A Ponte do Pirarara é um componente crucial do plano de modernização da BR-364. Sua demolição foi iniciada em abril de 2022, e uma ponte metálica provisória foi instalada para manter o tráfego enquanto a nova estrutura era construída.

Na última terça-feira (20), no Plenário do Anexo II da Câmara dos Deputados, Cássio Gois cobrou ações enérgicas da bancada federal de Rondônia durante a audiência. Estavam presentes a maioria dos prefeitos do estado — integrantes da Marcha dos Prefeitos —, além de senadores e deputados federais.

Originalmente, a previsão era que a obra fosse concluída em maio de 2024, mas o projeto foi paralisado, deixando a população e os produtores rurais em situação precária. A ponte está localizada no trecho urbano da BR-364 e em suas marginais, sendo essencial para o tráfego local e da região. Sua conclusão também é parte de um pacote mais amplo de infraestrutura que inclui a concessão da BR-364.

Gois reforçou a importância da obra e os transtornos causados pela demora na conclusão do projeto. O deputado também afirmou que continuará monitorando as ações do DNIT e do Ministério dos Transportes para garantir que o cronograma seja cumprido e a ponte seja entregue o mais rápido possível.

Texto: Marcelo Negrão I Assessoria Parlamentar