Deputado Ribeiro do Sinpol destina R$ 450 mil para capacitação de pilotos do SAER

O deputado estadual Ribeiro do Sinpol (PRD) destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 450 mil destinada à formação de novos pilotos do Serviço Aéreo da Polícia Civil de Rondônia (SAER). O aporte financeiro tem como objetivo fortalecer a aviação de segurança pública do estado, ampliando a capacidade operacional e aprimorando a prestação de serviços à população.

Em vídeo divulgado, o parlamentar ressaltou que, enquanto servidor da Polícia Civil e agora representante do povo na Assembleia Legislativa, mantém o firme compromisso de lutar por melhores condições estruturais, valorização profissional e respeito à categoria. Segundo ele, a formação de novos pilotos é um passo fundamental para assegurar maior eficiência e agilidade nas operações de segurança e salvamento realizadas em todo o território estadual.

A alocação dos recursos representa um avanço expressivo para o SAER, unidade que exerce papel estratégico em missões de patrulhamento, resgate e transporte de efetivos em regiões de difícil acesso. Com a capacitação de novos profissionais, a expectativa é de que o serviço aéreo da Polícia Civil de Rondônia alcance níveis ainda mais elevados de eficácia e prontidão no atendimento às demandas da sociedade.

A iniciativa do deputado Ribeiro do Sinpol evidencia seu compromisso contínuo com o fortalecimento das instituições de segurança pública, promovendo melhorias estruturais e operacionais que beneficiam tanto os agentes da lei quanto a população rondoniense de maneira geral.

Texto: Anderson Nascimento I Jornalista