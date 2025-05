O Agro em boas mãos: ações parlamentares beneficiam produtores em Rondônia

As primeiras espigas de milho começam a despontar. Os pés de feijão crescem firmes entre os caminhos da terra fértil. Acompanhar o desenvolvimento das lavouras é uma das alegrias dos produtores rurais de Tarilândia, distrito do interior de Rondônia, onde o trabalho no campo simboliza esperança e sustento.



Nos últimos tempos, esse cotidiano tem sido fortalecido por ações parlamentares, que vêm beneficiando diretamente os agricultores da região. Investimentos têm chegado ao campo, ajudando a impulsionar a produção e a melhorar a qualidade de vida das famílias que vivem da agricultura.



Uma das famílias beneficiadas pelo apoio parlamentar é a do produtor Adilson Alves dos Santos, de 49 anos, secretário da Associação dos Produtores Rurais União Canarana (Aspruc), localizada na Linha 630 de Tarilândia, distrito de Jaru. A associação tem 30 associados.



Foto: Reprodução/ALE-RO Adilson produz milho e feijão (Foto: Priscila Melgar I Secom ALE/RO)





Além da Aspruc, outras cinco associações foram favorecidas por meio de uma emenda parlamentar do deputado Luís do Hospital (MDB). Segundo informações do gabinete, foram destinados R$ 500 mil para a aquisição de uma retroescavadeira, que atende cerca de 200 famílias.



A máquina é utilizada na manutenção de estradas vicinais, na melhoria dos acessos às propriedades e no apoio às atividades agrícolas, proporcionando mais autonomia aos produtores e agilidade nas demandas do campo.



“A máquina é essencial na preparação do solo e na recuperação de pastagens. Nosso solo está bastante degradado, e as pastagens precisam ser renovadas. Isso contribui diretamente para a produção de silagem, que alimenta o gado”, destacou Adilson.



Foto: Reprodução/ALE-RO Retroescavadeira foi adquirida por meio de emenda parlamentar (Foto: Priscila Melgar I Secom ALE/RO)



Rondônia Rural Show Internacional



A Rondônia Rural Show é uma feira anual de agronegócios realizada em Ji-Paraná, que promove a agricultura, a pecuária, a tecnologia rural e produtos relacionados. Seus objetivos incluem o desenvolvimento rural, o estímulo ao agronegócio e a criação de um ambiente onde agricultores, empresas do setor e o público em geral possam se reunir, aprender sobre inovações e realizar negócios. O evento atrai participantes de várias regiões do Brasil e até mesmo de outros países.



A 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional acontece entre os dias 26 e 31 de maio, no Centro Tecnológico Vandeci Rack. Com o tema “Do campo ao futuro", o evento é promovido pelo governo do estado. Este ano, mais de 650 expositores de Rondônia e de diversas partes do Brasil apresentarão inovações tecnológicas e as principais tendências do agronegócio.



De acordo com o governo, a Rondônia Rural Show se consolidou como a maior feira do agronegócio da região Norte. Em virtude da importância do evento, a Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) transfere, nesse período, a sede do Poder Legislativo para Ji-Paraná. A sessão itinerante será realizada no dia 29 de maio, no Centro Tecnológico Vandeci Rack.



Foto: Reprodução/ALE-RO Sessão itinerante da Alero acontece na quinta-feira, 29 (Foto: Antônio Lucas I Arquivo Secom ALE/RO)



O Agro em boas mãos



A série de reportagens especiais “ O Agro em boas mãos ” mostra os resultados do trabalho dos deputados estaduais. Todos os anos, os parlamentares destinam milhões em emendas, que contribuem para o desenvolvimento econômico, social e cultural do estado.



Emenda parlamentar é uma forma de destinar recursos do orçamento público. Trata-se da oportunidade que os deputados têm de incluir novas programações orçamentárias, com o objetivo de atender às demandas das comunidades que representam ou de áreas que consideram prioritárias.



Este é o segundo ano em que a Alero apresenta a série de reportagens com conteúdos voltados à agricultura e ao agronegócio. Em 2024, o tema foi “ RO é Agro ”. O objetivo é mostrar como os implementos e produtos agrícolas adquiridos por meio de emendas parlamentares contribuem diretamente para o trabalho realizado no campo.

Texto: Eliete Marques I Jornalista Secom ALE/RO

Fotos: Priscila Melgar I Secom ALE/RO e Antônio Lucas I Arquivo Secom ALE/RO