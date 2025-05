Assembleia aprova mais de R$ 33 milhões para reforçar combate às queimadas e estrutura dos Bombeiros

O Governo de Rondônia reforçou as ações de combate às queimadas e o investimento no Corpo de Bombeiros Militar com o envio de dois projetos de lei aprovados pela Assembleia Legislativa. Juntos, os textos autorizam a abertura de mais de R$ 33 milhões em créditos orçamentários destinados à manutenção das atividades operacionais da corporação, à execução da Operação Verde Rondônia e à implementação de políticas estruturantes para prevenção, resposta e recuperação diante de desastres ambientais no estado.



O Projeto e Lei 838/25 trata do crédito suplementar no valor de R$ 13.098.308,31 voltado ao Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar (Funesbom), com objetivo de garantir uma estrutura adequada para atuação da corporação, com investimento em novas tecnologias, equipamentos, viaturas, atendimento pré-hospitalar, além da manutenção e reforma de quartéis.



A proposta também assegura recursos específicos para a execução da Operação Verde Rondônia, realizada anualmente no período de estiagem, voltada ao combate de incêndios florestais em diferentes regiões do estado.





Foto: Reprodução/ALE-RO Bombeiros de Rondônia (Foto: Daniel Friedrich | Secom Governo de Rondônia)



O segundo projeto aprovado foi o PL 804/25 que autoriza a abertura de crédito suplementar e especial no valor de R$ 20 milhões, com recursos provenientes de superávit financeiro da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin). A finalidade é estruturar a resposta institucional às mudanças climáticas, com a criação do programa Preserva+Rondônia, que reúne ações integradas de educação ambiental, monitoramento, mobilização social e resposta a emergências ambientais, como queimadas, desmatamento ilegal e escassez hídrica.



O plano foi elaborado em resposta a notificações e decisões do Tribunal de Contas do Estado, que apontou a necessidade de ações preventivas e estratégicas diante do agravamento de eventos climáticos extremos em Rondônia, especialmente registrados em 2024.



Ações de Prevenção aos Incêndios e Queimadas



Entre as ações previstas estão a Prevenção às Queimadas, Incêndios Florestais e Desmatamento Ilegal (Ação 4182) e a Resposta às Queimadas e Incêndios Florestais (Ação 4184), que atuam tanto na mitigação quanto na reação rápida aos danos causados, com foco em salvar vidas, proteger ecossistemas e garantir segurança para comunidades vulneráveis.



Texto: Isabela Gomes I Jornalista Secom ALE/RO

Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO