Deputada Dra. Taissa solicita e governo garante retomada de obras em Rio Pardo para garantir trafegabilidade e dignidade à população

Após solicitações da deputada estadual Dra. Taissa (Podemos), o governo de Rondônia anunciou a retomada das obras de manutenção viária na região de Rio Pardo, distrito de Porto Velho. A demanda, apresentada pela parlamentar, visa garantir dignidade e desenvolvimento para os moradores da localidade, que enfrentam dificuldades constantes com as condições precárias das estradas.



“Sabemos que a saída para Porto Velho é essencial para a população de Rio Pardo, tanto para o deslocamento quanto para o escoamento da produção. Por isso, é fundamental que o DER realize essa manutenção com urgência”, afirmou a deputada, reforçando a necessidade de uma ação rápida e eficiente por parte do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).



O diretor-geral do DER, coronel Éder, confirmou o compromisso com a solicitação da deputada e detalhou a situação atual das obras. “É isso mesmo, deputada. Em toda a região de Rio Pardo, a determinação do nosso governador coronel Marcos Rocha é deixar as estradas o mais trafegável possível”, disse.



Ele explicou que os serviços chegaram a ser iniciados, mas precisaram ser pausados momentaneamente. Agora, a retomada ocorrerá com mais estrutura.



“Já iniciou, e por algumas questões a gente teve que dar uma retraída, mas vai reiniciar com uma força maior de trabalho, para dar uma trafegabilidade e uma segurança maior para quem transita ali por essa região”, afirmou.



Moradores de Rio Pardo agora aguardam a concretização dessa solicitação, com melhorias nas estradas que garantam segurança, mobilidade e crescimento econômico para a região, fruto da atuação direta da deputada Dra. Taíssa com a determinação do governador coronel Marcos Rocha em defesa da comunidade.



Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar