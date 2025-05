Governo atende solicitação de Laerte Gomes e regulamenta cobrança de ICMS para optantes do Simples Nacional e MEI

O Governo de Rondônia encaminhou à Assembleia Legislativa a Mensagem nº 83/2025, que trata da regulamentação da cobrança do ICMS para contribuintes do Simples Nacional e Microempreendedores Individuais (MEI). A proposta atende a um pedido feito em março pelo deputado estadual Laerte Gomes (PSD), que já havia cobrado do Executivo um regramento mais justo e claro para o setor.



“Fizemos esse pedido por entender que o setor precisava de segurança e maior capacidade de investimento. São milhares de pequenos empreendedores que merecem regras equilibradas e transparentes”, reforçou Laerte.



De acordo com o texto enviado pelo Governo, a cobrança do ICMS passa a ser feita na entrada das mercadorias em Rondônia, com base no valor da nota fiscal. O diferencial de alíquota (DIFAL) será calculado com base na diferença entre a alíquota interna e a interestadual (4%, 7% ou 12%, conforme as resoluções do Senado Federal).



A grande mudança está na economia gerada



Hoje, os optantes do Simples e do MEI chegam a pagar uma carga tributária próxima de 32% ao comprar produtos de fora do estado. Com a nova regulamentação, essa carga cairá para cerca de 12,5% — especialmente em compras realizadas no Sul do país. Isso representa uma redução média de 20% nos tributos pagos por esses empreendedores.



Segundo estimativas, a medida deve beneficiar cerca de 67 mil MEIs e 26 mil empresas optantes do Simples Nacional em Rondônia.



“É uma vitória importante para quem trabalha, empreende e acredita no nosso estado. Vamos seguir acompanhando esse tema de perto e defendendo quem movimenta a economia rondoniense”, concluiu o deputado Laerte Gomes.



Texto: Juliana Martins | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar