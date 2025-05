O Agro em boas mãos: trator adquirido por emenda fortalece a produção de milho em Mirante da Serra

Desde menino, Anderson Pereira Souza, de 38 anos, já conhecia o peso da enxada e o cheiro da terra molhada. Aos seis anos, acompanhava o pai na roça e logo entendeu que o sustento da família vinha do suor, sob o sol forte, e da fé na lavoura. Hoje, mais de três décadas depois, a rotina continua: ele enfrenta o clima incerto, prepara a terra, planta e colhe - agora com o olhar atento do filho de 10 anos, que já fala em ser agrônomo.



Casado e pai de três filhos, Anderson encontra no campo mais que trabalho. Para ele, é um legado de vida e a esperança de um futuro melhor. O trator, adquirido por meio de uma emenda parlamentar, tornou-se um aliado essencial nesse ciclo de vida e produção, facilitando o dia a dia de quem nunca deixou de acreditar na força do agro.



“A agricultura é feita de parceria. Sozinho, hoje em dia, é complicado. O maquinário está muito caro e o pequeno produtor não tem condições de comprar. Agora, com os equipamentos da associação, a gente economiza bastante, aumenta a renda e melhora a produção”, destacou Anderson, que utiliza o trator recebido pela Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade Nossa Senhora Salete (Asproconsa).



A associação, localizada na Linha 56 do município de Mirante da Serra, recebeu a máquina por meio de emenda parlamentar do deputado Nim Barroso (PSD). Segundo informações do gabinete, foram investidos quase R$ 300 mil na compra do equipamento, que atende 40 famílias e também presta assistência a não sócios. “Esse trator fortalece a associação, contribui para a produção, gera renda e impulsiona a economia”, ressaltou o presidente da Asproconsa, Hugo Dias, de 47 anos.



Além do milho, a região mantém uma economia diversificada, com a produção de leite, café e a criação de peixe. Segundo o governo, o milho está entre as principais culturas de Rondônia. O estado ocupa o 3º lugar como maior produtor de milho e soja da região Norte e é o 14º maior produtor do Brasil.

Foto: Reprodução/ALE-RO Anderson utiliza equipamentos da Associação (Foto: Priscila Melgar I Secom ALE/RO)



Rondônia Rural Show Internacional

A Rondônia Rural Show é uma feira anual de agronegócios realizada em Ji-Paraná, que promove a agricultura, a pecuária, a tecnologia rural e produtos relacionados. Seus objetivos incluem o desenvolvimento rural, o estímulo ao agronegócio e a criação de um ambiente onde agricultores, empresas do setor e o público em geral possam se reunir, aprender sobre inovações e realizar negócios. O evento atrai participantes de várias regiões do Brasil e até mesmo de outros países.

A 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional acontece entre os dias 26 e 31 de maio, no Centro Tecnológico Vandeci Rack. Com o tema “Do campo ao futuro", o evento é promovido pelo governo do estado. Este ano, mais de 650 expositores de Rondônia e de diversas partes do Brasil apresentarão inovações tecnológicas e as principais tendências do agronegócio.

De acordo com o governo, a Rondônia Rural Show se consolidou como a maior feira do agronegócio da região Norte. Em virtude da importância do evento, a Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) transfere, nesse período, a sede do Poder Legislativo para Ji-Paraná. A sessão itinerante será realizada no dia 29 de maio, no Centro Tecnológico Vandeci Rack.

Foto: Reprodução/ALE-RO A Rondônia Rural Show começa no dia 26 de maio (Foto: Daiane Mendonça I Governo de Rondônia)



O Agro em boas mãos



A série de reportagens especiais “O Agro em boas mãos” mostra os resultados do trabalho dos deputados estaduais. Todos os anos, os parlamentares destinam milhões em emendas, que contribuem para o desenvolvimento econômico, social e cultural do estado.



Emenda parlamentar é uma forma de destinar recursos do orçamento público. Trata-se da oportunidade que os deputados têm de incluir novas programações orçamentárias, com o objetivo de atender às demandas das comunidades que representam ou de áreas que consideram prioritárias.



Este é o segundo ano em que a Alero apresenta a série de reportagens com conteúdos voltados à agricultura e ao agronegócio. Em 2024, o tema foi “RO é Agro” . O objetivo é mostrar como os implementos e produtos agrícolas adquiridos por meio de emendas parlamentares contribuem diretamente para o trabalho realizado no campo.



Texto: Eliete Marques I Jornalista Secom ALE/RO

Fotos: Priscila Melgar I Secom ALE/RO e Daiane Mendonça I Governo de Rondônia