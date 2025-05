Deputado Ribeiro do Sinpol visita Parecis e anuncia emenda para a área da saúde

Durante agenda institucional no município de Parecis (RO), o deputado estadual Ribeiro do Sinpol (PRD) realizou visita à Secretaria Municipal de Saúde e confirmou a destinação de emenda parlamentar voltada ao fortalecimento da rede pública de saúde local.



Na ocasião, o parlamentar teve a oportunidade de conhecer de forma mais aprofundada a realidade da unidade, dialogando com profissionais da área e se comprometendo a colaborar com ações que promovam melhorias efetivas no atendimento à população.



Além da visita técnica, Ribeiro do Sinpol percorreu estabelecimentos comerciais da cidade dialogando com a sociedade. O objetivo foi ouvir diretamente as demandas da comunidade e reafirmar seu compromisso com os municípios do interior do estado.



"Nosso trabalho fundamenta-se na escuta ativa e em uma atuação prática e comprometida. A área da saúde constitui uma de nossas prioridades, e o município de Parecis pode contar com o nosso pleno empenho", afirmou o deputado.



Gestores municipais e moradores manifestaram reconhecimento à iniciativa, destacando o valor da proximidade e do engajamento do parlamentar nas localidades mais afastadas da capital, evidenciando a importância de uma atuação descentralizada e presente do Poder Legislativo.



Texto: Anderson Nascimento I Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar