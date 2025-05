Assembleia divulga programação para a 12ª Rondônia Rural Show Internacional, em Ji-Paraná

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) estará presente na 12ª Rondônia Rural Show Internacional (RRSI), que acontece entre os dias 26 e 31 de maio, no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná. Na quinta-feira (29), será realizada uma sessão itinerante no estande da Casa de Leis.

Presente na RRSI desde de 2015, a participação da Assembleia tem como objetivo aproximar os parlamentares dos produtores rurais, ampliar o diálogo e promover debates sobre temas fundamentais ao desenvolvimento da agricultura rondoniense.

A RRSI é uma feira de agronegócios realizada anualmente em Ji-Paraná, que promove agricultura, pecuária, tecnologia rural e produtos relacionados. O evento tem objetivo de fomentar o desenvolvimento rural, estimular o agronegócio e proporcionar um ambiente para agricultores, empresas do setor e o público em geral se reunirem, aprenderem sobre inovações e realizarem negócios.

Em 2024, com o tema “Agricultura da Amazônia”, a 11ª edição da feira superou seus próprios recordes, movimentando R$ 4,4 bilhões em negócios. O evento contou com mais de 650 expositores e recebeu 276 mil visitantes. Este ano o tema é "Do Campo ao Futuro".

Reportagens especiais

Pelo segundo ano consecutivo, a Alero está produzindo uma série especial de reportagens voltadas para a agricultura e ao agronegócio. Este ano o tema é “ O Agro em boas mãos : como os deputados estão investindo no campo de Rondônia”. A iniciativa visa mostrar, de forma transparente, como os parlamentares estaduais têm contribuído para o fortalecimento do setor agropecuário, por meio da destinação de emendas.

Reconhecido como um dos pilares econômicos de Rondônia, o agronegócio tem recebido atenção prioritária do Legislativo Estadual. A série evidencia os impactos reais desses investimentos na vida de produtores rurais, associações, cooperativas e comunidades ligadas ao setor em todo o estado.

As reportagens podem ser acompanhadas pelo site institucional da Alero; pelo canal da TV Assembleia, 7.2, e ainda pelo canal no YouTube . Os materiais em vídeos também serão exibidos no estande da Casa de Leis, durante a realização da 12ª Rondônia Rural Show Internacional.

Transferência da sede

As atividades administrativas, legislativas e pedagógicas dos órgãos da Assembleia Legislativa serão transferidas, no período de 26 a 31 de maio de 2025, para o município de Ji-Paraná, por ocasião da realização da 12ª RRSI. A medida está prevista no Ato da Mesa Diretora 006/2025, publicado no Diário Oficial de 20 de maio de 2025.

Programação

Além da sessão itinerante, a Assembleia promoverá uma programação diversificada voltada à população, com a realização de audiências públicas, cursos e palestras.

Programação da Alero para a 12ª RRSI:



Segunda-feira (26/05):

9h - Inauguração do estande do governo.

15h - Inauguração oficial do estande da Assembleia Legislativa.

Terça-feira (27/05):

9h - Café da manhã com empresários da Rondônia Rural Show Internacional.

9h - Curso e palestra ministrados pela Escola do Legislativo.

15h - Cerimônia do Tribunal de Justiça de Rondônia.

Quarta-feira (28/05):

9h - Audiência pública coordenada pelo deputado federal Lúcio Mosquini, presidente da Frente Parlamentar da Regularização Fundiária.

14h - Sessão solene proposta pelo deputado estadual Laerte Gomes, para entrega de homenagens.

Quinta-feira (29/05):

10h - Abertura da sessão itinerante extraordinária da Alero, com comissão geral, para entrega de homenagens.

Sexta-feira (30/05):

9h - Sessão solene itinerante realizada pela Câmara de Vereadores de Ji-Paraná.

15h - Audiência pública proposta pelo deputado estadual Luizinho Goebel para discutir temas relacionados à atuação das secretarias responsáveis pelo desenvolvimento do estado.

Sábado (31/05):

9h - Reunião do Poder Executivo

