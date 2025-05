Assembleia aprova recursos para instalação do Corpo de Bombeiros em Nova Mamoré

O município de Nova Mamoré está prestes a ganhar uma sede do Corpo de Bombeiros Militar graças à aprovação dos Projetos de Lei (866/25 e 867/25, que autorizam o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro para a contratação de profissionais e investimentos na infraestrutura da nova sede. Ambos os projetos foram aprovados durante sessão extraordinária da Casa de Leis, realizada na terça-feira (20).

A deputada Dra. Taíssa (PSC), relatora de ambos os projetos, além de emitir parecer favorável, aproveitou o plenário para destacar a importância da instalação do Corpo de Bombeiros na região, que sofre com a ausência desse serviço, especialmente durante o período de queimadas.

O Projeto de Lei (PL) 866/25 autorizou o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 2.470.766,02 ao Corpo de Bombeiros Militar, destinado à construção e manutenção predial, com o objetivo de proporcionar uma estrutura adequada para atuação da corporação.

Já o PL nº 867/25 autoriza a abertura de crédito adicional de R$ 1.168.919,98 para a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), com a finalidade de contratar militares temporários para atuar na nova unidade.

Texto: Isabela Gomes I Jornalista Secom ALE/RO

Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO