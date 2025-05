Deputado Jean Mendonça destina R$ 200 mil para Casa de Apoio a pacientes com câncer

O deputado Jean Mendonça (PL) destinou R$ 200 mil em emenda parlamentar para a Associação Casa de Apoio Filhos de Hiram (ACAFH), entidade vinculada à Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia (GLOMARON). O espaço abriga pacientes e acompanhantes que buscam tratamento no Hospital do Amor, oferecendo hospedagem, alimentação e conforto durante o período de cuidados médicos.



Atualmente, a Casa de Apoio Filhos de Hiram funciona provisoriamente em uma casa na Rua Venezuela, no bairro Nova Porto Velho, com capacidade para 10 leitos. A estrutura conta com ambientes refrigerados e oferece café da manhã, almoço e jantar. O projeto, que já demonstra impacto social positivo, segue o modelo da Casa de Apoio Amor Fraterno, em Cacoal.



Durante reunião com o Grão-Mestre Paulo Benevenute Tupan e o adjunto Cláudio Aparecido Pinto, o deputado conheceu as obras da nova sede da Casa de Apoio Filhos de Hiram, localizada a 17 km do Trevo do Roque, próximo ao Hospital do Amor. O prédio, com mais de 3 mil m² de área construída, ampliará a capacidade de acolhimento para pacientes que percorrem longas distâncias em busca de tratamento. E o encontro contou também com a presença do presidente voluntário APAE de Porto Velho, Antônio Carlos Berssane.



Jean Mendonça destacou a importância do trabalho da Maçonaria no apoio a essas famílias. "O recurso está assegurado, aguardamos apenas a apresentação do projeto para seguir com os trâmites burocráticos," afirmou. A emenda parlamentar reforçará as ações da entidade, que hoje depende de doações e voluntários para manter suas atividades.



Texto: Carlos Henrique | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar