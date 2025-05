Governo vai construir quartel dos bombeiros em Nova Mamoré após pedido da deputada Cláudia de Jesus

Foi aprovado nesta segunda-feira (20), na Assembleia Legislativa de Rondônia, o Projeto de Lei do Poder Executivo que autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2,4 milhões no orçamento do Governo de Rondônia para construir o primeiro quartel do Corpo de Bombeiros em Nova Mamoré. A iniciativa é considerada essencial para garantir resposta rápida a incêndios, acidentes, resgates e demais ocorrências.



A proposta nasceu a partir da indicação ( nº 679/2023 ) da deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) atendendo pedido do vereador André do Sindicato, moradores, lideranças locais e dos próprios bombeiros. A construção da unidade vai permitir a instalação definitiva da corporação no município, com estrutura adequada para abrigar os bombeiros militares, viaturas e equipamentos. Com o quartel, a expectativa é que Nova Mamoré passe a ter presença efetiva do Estado na proteção da vida e do patrimônio da população.



"É importante contar com essa estrutura dos bombeiros na cidade e efetivo suficiente para atender as demandas da região. Parabéns ao governo por atender nossa solicitação, aos bombeiros que vão ganhar uma estrutura melhor para ajudar a comunidade. E acima de tudo, gratidão ao vereador André que trouxe essa questão tão importante para nosso mandato", declarou a deputada.



O governo também garantiu recursos de superávit financeiro no valor de R$ 1.68 milhão para contratação de bombeiros militares por meio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, que vão atuar no novo quartel.



A justificativa para liberação dos recursos financeiros é a ausência de estrutura física da corporação no município. Hoje, qualquer atendimento de emergência precisa ser feito por equipes deslocadas de Guajará-Mirim, o que gera demora em casos que exigem rapidez. O investimento será administrado pela Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), em articulação com o Comando-Geral do Corpo de Bombeiros.



Texto: Francisco Costa | Assessoria Parlamentar

Foto: Fabricia Lopes | Assessoria Parlamentar