Recursos viabilizados por Cirone melhoram vida de moradores de Espigão

Os moradores das ruas Vitória e Mairiporã, do Bairro Cidade Alta, no município de Espigão do Oeste, estão satisfeitos com o apoio recebido do deputado Cirone Deiró (União Brasil). “Essas manilhas vão ajudar bastante, porque a água que vem pela rua, entra dentro de nossas casas”, disse Rogério Schmidt. As manilhas foram adquiridas com recursos assegurados pelo parlamentar, a pedido do ex-vereador Cosmo de Novaes Ferreira, o Cocó.



O secretário municipal de Obras, Agostinho Lara, também destacou a importância do trabalho realizado por Cirone, em parceria com o prefeito, professor Weliton Pereira. “O deputado viabilizou o recurso e o prefeito determinou a aplicação, com bastante zelo”, disse.



Os recursos viabilizados pelo deputado, em favor de Espigão do Oeste, giram em torno de R$ 12 milhões. Entre as principais obras executadas no município, com o apoio do parlamentar, está a construção da ponte sobre o Rio Ribeirão, com quase 60 metros de extensão, na estrada que liga Espigão ao distrito de Pacarana. Os investimentos contemplam também a construção de galeria de concreto no Rio Corgão, da Ponte da Linha 40 e substituição de pontes de madeira por tubos Pead.



Os agricultores foram beneficiados, por meio das associações rurais, com recursos para aquisição de maquinário e implementos agrícolas, além de insumos e de investimentos na recuperação das estradas. Na cidade, os investimentos contemplam a aquisição de exames especializados, instalação de playgrounds e de ar condicionado em escolas, aquisição de luminárias Led, construção de alambrados e arquibancadas em ginásios esportivos, aquisição de veículo e reforma do prédio da Emater.





Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar