Governo atende pedido da deputada Dra Taíssa para instalação de Unidade Do Corpo De Bombeiros em Nova Mamoré

A Assembleia Legislativa de Rondônia aprovou os projetos de lei nº 79 e nº 80, que destinam mais de R$ 4 milhões para a contratação de efetivo e a construção de um batalhão do Corpo de Bombeiros no município de Nova Mamoré. A iniciativa tem apoio do Governo do Estado e contará também com emenda parlamentar da deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos).



"Desde os meus 12 anos, carrego a dor de ver minha cidade, Nova Mamoré, sofrendo com incêndios sem nenhum socorro imediato. Hoje, com muita luta, diálogo e parceria com o nosso governador Cel. Marcos Rocha, o sonho de termos um Corpo de Bombeiros se aproxima da realidade!" — declarou a deputada Dra. Taíssa.



A parlamentar destacou que a proposta foi construída em diálogo com o governador Coronel Marcos Rocha e com integrantes do governo, como o coronel Nivaldo e a Casa Civil sob a direção do Secretário-Chefe Elias Rezende. Segundo a deputada, o objetivo é estruturar o serviço de atendimento a emergências na região, que atualmente depende da unidade do Corpo de Bombeiros de Guajará-Mirim.



“Estamos trabalhando nesse projeto há cerca de um ano. A instalação de um batalhão em Nova Mamoré é uma demanda antiga e necessária para a região”, afirmou a parlamentar durante a sessão plenária.



A nova unidade tem como objetivo reduzir o tempo de resposta a ocorrências em Nova Mamoré e região. Para viabilizar a implantação, a deputada Dra. Taíssa Sousa também destinará recursos por meio de emenda parlamentar.



Texto: Kelly Ardaia | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar