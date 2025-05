Em tribuna, Delegado Lucas cobra agilidade em obras nas escolas estaduais de Buritis

Durante um discurso nesta terça-feira (20) na tribuna da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), o deputado estadual Delegado Lucas (PP) destacou a série de visitas realizadas em escolas estaduais de Buritis, na semana passada, onde pôde verificar de perto a situação estrutural das unidades de ensino e ouvir as demandas da comunidade escolar.



As visitas contemplaram as escolas Maria de Abreu Bianco, Marechal Rondon, Elvandas Maria de Siqueira, e Escola Buriti. Segundo destacou o parlamentar, essa escuta direta de professores, diretores e alunos foi fundamental para compreender os principais desafios e encaminhar as demandas junto à Secretaria de Estado da Educação (Seduc).



“A escola Maria de Abreu Bianco passou por uma ampla reforma recentemente e está muito bonita por dentro, mas ainda há pendências como a pintura externa do muro, que passa a impressão de obra inacabada. Essa é uma demanda simples, mas simbólica, e já foi encaminhada para a Seduc e Casa Civil”, apontou.



Sobre a Escola Marechal Rondon, que funciona em tempo integral, Lucas apontou lentidão preocupante nas obras em andamento. De acordo com ele, a reforma segue a “passos lentos” e tem causado transtornos à rotina escolar. “Cobramos maior rigor na fiscalização do contrato para que a empresa responsável cumpra os prazos e conclua o serviço com a urgência que a situação exige”.



Um dos pontos mais sensíveis abordados pelo deputado na tribuna foi a situação da Escola Buritis, onde o pátio desabou em 2021. Desde então, o espaço

segue sem cobertura adequada, o que prejudica as atividades escolares e compromete a segurança dos alunos.



“Foi um livramento de Deus não ter havido vítimas naquela ocasião. Já se passaram mais de quatro anos e ainda não há sequer ordem de serviço assinada para reconstrução do pátio. Isso é inadmissível”, destacou.



Conforme afirmou o deputado, a obra está orçada em cerca de R$ 780 mil e depende apenas da finalização de estudos técnicos. “A secretária adjunta da Seduc e o secretário-chefe da Casa Civil, Elias Resende, nos asseguraram que a execução será iniciada ainda este ano. Estamos confiantes de que agora teremos avanços concretos”, completou.



Texto: Jônatas Boni I Jornalista