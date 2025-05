O Agro em boas mãos: união faz famílias de agricultores melhorarem renda em Ouro Preto do Oeste

União e vontade de prosperar! Essas palavras refletem os sentimentos dos agricultores rurais filiados à Associação dos Produtores Rurais Flor da Mata (Arfloma), que fica na Linha 81, Km 20, Gleba 20 D, Lote 43, em Ouro Preto do Oeste. Tudo começou em 1996, quando um grupo de trabalhadores rurais decidiu que poderiam produzir mais e melhorar a renda se unissem forças em prol de todos.



Essa ideia ganhou força e, hoje, 72 famílias são associadas à Arfloma e cultivam café, banana, silagem, gado de leite e corte e entre outros produtos. Mas para manter e aumentar a produtividade era necessário a mecanização das propriedades rurais.



Foi a partir desse momento que a deputada Rosângela Donadon (União Brasil) resolveu dar apoio a esses pequenos agricultores familiares. O presidente da Arfloma, Claudinei Oliveira Lenk, contou que a parlamentar direcionou uma emenda para a associação no valor de R$148.952.66, para a aquisição implementos agrícolas.

“Com esse dinheiro compramos um distribuidor de calcário e fertilizantes, um conjunto de concha frontal para tratores e uma carreta agrícola metálica basculante. Tudo isso é muito útil pra nós. Por exemplo, a carretinha ajuda no transporte de silagem com capacidade para transportar sete toneladas. Devido a esses equipamentos, a expectativa é de aumentarmos a produção de ração e silagem”, afirmou Claudinei.



Necessidades



O presidente da Arfloma observou também que esses implementos agrícolas representaram a autonomia para os produtores da região. Ele explicou que esses maquinários acabaram com a figura do atravessador na compra de milho seco e silagem, melhorando o rendimento para as famílias.



Apesar de todo o avanço da associação, Claudinei afirma que ainda necessitam de mais um trator para suprir a demanda de trabalho dos associados. Ele ressaltou que, precisam de mais um veículo agrícola, para gradear, plantar e colher nas propriedades rurais.

“Inclusive, já conversamos com a deputada Rosangela Donadon sobre isso. Outro ponto que precisamos urgentemente, é a legalização da área da associação, porém, uma lei da prefeitura de Ouro Preto do Oeste garante legalizar uma área mínima de 1300 m² e a nossa é de 400 m². Precisamos de um apoio para mudar isso, assim poderemos ter acesso a recursos federais. Necessitamos também de 20 tanques de leite de 500 litros cada para serem divididos entre os produtores, o que ia aumentar em muito os nossos rendimentos”, finalizou.



Rondônia Rural Show Internacional



A Rondônia Rural Show é uma feira anual de agronegócios realizada em Ji-Paraná, que promove a agricultura, a pecuária, a tecnologia rural e produtos relacionados. Seus objetivos incluem o desenvolvimento rural, o estímulo ao agronegócio e a criação de um ambiente onde agricultores, empresas do setor e o público em geral possam se reunir, aprender sobre inovações e realizar negócios. O evento atrai participantes de várias regiões do Brasil e até mesmo de outros países.



A 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional acontece entre os dias 26 e 31 de maio, no Centro Tecnológico Vandeci Rack. Com o tema “Do campo ao futuro", o evento é promovido pelo governo do estado. Este ano, mais de 650 expositores de Rondônia e de diversas partes do Brasil apresentarão inovações tecnológicas e as principais tendências do agronegócio.



De acordo com o governo, a Rondônia Rural Show se consolidou como a maior feira do agronegócio da região Norte. Em virtude da importância do evento, a Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) transfere, nesse período, a sede do Poder Legislativo para Ji-Paraná. A sessão itinerante será realizada no dia 29 de maio, no Centro Tecnológico Vandeci Rack.



O Agro em boas mãos



A série de reportagens especiais“ O Agro em boas mãos ” mostra os resultados do trabalho dos deputados estaduais. Todos os anos, os parlamentares destinam milhões em emendas, que contribuem para o desenvolvimento econômico, social e cultural do estado.



Emenda parlamentar é uma forma de destinar recursos do orçamento público. Trata-se da oportunidade que os deputados têm de incluir novas programações orçamentárias, com o objetivo de atender às demandas das comunidades que representam ou de áreas que consideram prioritárias.



Este é o segundo ano em que a Alero apresenta a série de reportagens com conteúdos voltados à agricultura e ao agronegócio. Em 2024, o tema foi“ RO é Agro ”. O objetivo é mostrar como os implementos e produtos agrícolas adquiridos por meio de emendas parlamentares contribuem diretamente para o trabalho realizado no campo.

Texto: Ivan Frazão | Jornalista Secom ALE/RO

Fotos: Secom | Governo de Rondônia | Thyago Lorentz | Secom ALE/RO