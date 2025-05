O Agro em boas mãos: ação parlamentar incentiva produção de café em Alto Paraíso

O trabalho árduo, sob o calor intenso, faz parte da rotina dos produtores rurais de Alto Paraíso, que tiram sustento do cultivo da terra. Nas roças, diversas plantas exuberantes e bem cuidadas se destacam. Entre elas está o café, que conta com o apoio de ação parlamentar.



Na chácara, pai e filho se preparam para a lida diária. Acordam no início da manhã, tomam café, vestem camisas de mangas longas e colocam os chapéus. Os dias têm sido ensolarados no município, o que tem contribuído para a produtividade no campo.



Laércio Veríssimo de Souza, de 61 anos, e o filho, Sérgio Bastos de Souza, de 39, produzem milho verde, amendoim, mandioca e melancia na propriedade. Porém, há alguns meses, decidiram investir também na produção de café, com o objetivo de aumentar a renda familiar.



Eles iniciaram a atividade com recursos próprios, mas, no fim de 2024, receberam duas mil mudas de café, por meio de emenda parlamentar do deputado Delegado Camargo (Republicanos). Conforme informações do gabinete, o investimento ultrapassou R$ 100 mil e resultou na entrega de mais de 90 mil mudas ao município de Alto Paraíso.



“Eu gosto muito da roça, de lidar com a terra, de produzir, colher. Essas mudas de café são um incentivo muito grande. A gente, que vive da terra, agradece muito esse apoio. Ajuda os produtores e fortalece a economia do nosso município”, enfatizou Laércio.



Segundo o governo, Rondônia lidera o ranking de produção de café na Região Norte e é o 5º maior produtor do Brasil. “Nós trabalhamos com dedicação para colher os melhores produtos. E o preço do café tem nos deixado animados. Essas mudas de café vão nos ajudar muito”, destacou Sérgio.



Foto: Reprodução/ALE-RO O café é uma das culturas mais importantes do estado (Foto: Priscila Melgar I Secom ALE/RO)



Rondônia Rural Show Internacional



A Rondônia Rural Show é uma feira anual de agronegócios realizada em Ji-Paraná, que promove a agricultura, a pecuária, a tecnologia rural e produtos relacionados. Seus objetivos incluem o desenvolvimento rural, o estímulo ao agronegócio e a criação de um ambiente onde agricultores, empresas do setor e o público em geral possam se reunir, aprender sobre inovações e realizar negócios. O evento atrai participantes de várias regiões do Brasil e até mesmo de outros países.



A 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional acontece entre os dias 26 e 31 de maio, no Centro Tecnológico Vandeci Rack. Com o tema “Do campo ao futuro", o evento é promovido pelo governo do estado. Este ano, mais de 650 expositores de Rondônia e de diversas partes do Brasil apresentarão inovações tecnológicas e as principais tendências do agronegócio.



De acordo com o governo, a Rondônia Rural Show se consolidou como a maior feira do agronegócio da região Norte. Em virtude da importância do evento, a Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) transfere, nesse período, a sede do Poder Legislativo para Ji-Paraná. A sessão itinerante será realizada no dia 29 de maio, no Centro Tecnológico Vandeci Rack.



Foto: Reprodução/ALE-RO Sessão itinerante será realizada no dia 29 de maio (Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO)



O Agro em boas mãos



A série de reportagens especiais “ O Agro em boas mãos ” mostra os resultados do trabalho dos deputados estaduais. Todos os anos, os parlamentares destinam milhões em emendas, que contribuem para o desenvolvimento econômico, social e cultural do estado.



Emenda parlamentar é uma forma de destinar recursos do orçamento público. Trata-se da oportunidade que os deputados têm de incluir novas programações orçamentárias, com o objetivo de atender às demandas das comunidades que representam ou de áreas que consideram prioritárias.



Este é o segundo ano em que a Alero apresenta a série de reportagens com conteúdos voltados à agricultura e ao agronegócio. Em 2024, o tema foi “ RO é Agro ”. O objetivo é mostrar como os implementos e produtos agrícolas adquiridos por meio de emendas parlamentares contribuem diretamente para o trabalho realizado no campo.

Texto: Eliete Marques | Jornalista Secom ALE/RO

Foto: Priscila Melgar | Secom ALE/RO e Antônio Lucas | Arquivo Secom ALE/RO