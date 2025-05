Deputado Alex Redano é representado por assessor da presidência no Interior

Representando o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), o assessor especial da Presidência, Adriano Rocha, realizou uma série de visitas institucionais a municípios do interior do estado. A agenda passou pelas cidades de Urupá, Vale do Paraíso e Theobroma, com o objetivo de ouvir lideranças locais e encaminhar as principais demandas da população ao parlamentar.

Em Urupá, Adriano Rocha foi recebido pelos apoiadores Gerson e o professor Valdeir, que destacaram como prioridade os investimentos em infraestrutura viária e saúde. As más condições das estradas e a necessidade de melhorias no atendimento médico foram os principais pontos apresentados.

Foto: Reprodução/ALE-RO

Em Vale do Paraíso, o líder local Eliobert pediu apoio para o fortalecimento das fanfarras escolares, ressaltando o valor cultural das bandas marciais nas escolas. Também foram feitas solicitações para melhorias no sistema de saúde pública do município.

Encerrando a agenda em Theobroma, o ex-vereador Cesar solicitou ao deputado a destinação de emendas parlamentares que possam beneficiar o homem do campo. O pedido tem como objetivo viabilizar a aquisição de implementos agrícolas, proporcionando melhores condições de trabalho e fortalecendo a produção rural no município.



Foto: Reprodução/ALE-RO

Adriano Rocha reforçou que todas as reivindicações serão apresentadas ao deputado Alex Redano, que mantém um compromisso firme com o desenvolvimento dos municípios do interior. “Nosso papel é escutar as lideranças e levar ao presidente da Assembleia Legislativa as demandas reais da população. O deputado Redano tem uma atuação municipalista e está sempre atento às necessidades dos rondonienses”, destacou o assessor.





Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO