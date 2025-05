Associação Aproaf recebe novos equipamentos agrícolas adquiridos com emenda da deputada Dra. Taíssa Sousa

A agricultura familiar do município de Machadinho do Oeste ganhou um reforço importante com a entrega de novos equipamentos para a Associação Aproaf, localizada na comunidade Pedra Redonda 3. A entidade recebeu uma plantadeira e adubadeira e uma empacotadeira de silagem, adquiridas por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 80 mil, destinada pela deputada estadual Dra. Taissa Sousa (Podemos).



Os equipamentos já estão sendo utilizados por dezenas de produtores rurais da região e têm contribuído significativamente para o aumento da produtividade e a melhoria das condições de trabalho no campo. A plantadeira facilita o preparo das lavouras, enquanto a empacotadeira garante que a silagem seja armazenada e embalada adequadamente.



“Deputada, estou muito feliz da senhora ter mandado para nós essa plantadeira. Para mim foi um sonho realizado. Muito obrigado, que Deus abençoe a senhora e nunca se esqueça da gente”, agradeceu dona Belinha Peixoto, uma das beneficiadas.



Outro produtor lembrou do tempo em que o plantio era feito com matraquinhas, ferramentas manuais que exigiam muito esforço e causavam até acidentes. “Hoje, com essa plantadeira moderna, a gente até se surpreende com a facilidade. Foi uma grande vantagem que nos permitiu melhorar a produção”, destacou Jaime Josias, tesoureiro da associação.



Para a deputada Dra. Taíssa Sousa, essa é mais uma ação concreta que mostra que o recurso do povo está voltando para o povo. “Nosso mandato tem o compromisso de investir onde realmente faz a diferença: nas mãos de quem produz, trabalha e sustenta nossa economia rural. As mulheres e os homens do campo são os verdadeiros propulsores do nosso estado”, afirmou a parlamentar.



A iniciativa representa mais um passo concreto na valorização do trabalho rural e no desenvolvimento sustentável das comunidades agrícolas. Através de políticas públicas eficazes e direcionadas, é possível transformar a realidade de quem vive e trabalha no campo, fortalecendo as raízes da economia local.





Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Luís Gustavo | Assessoria Parlamentar