Vereador de Primavera de Rondônia visita gabinete do deputado Laerte Gomes

Na manhã desta terça-feira (20), o chefe de gabinete do deputado Laerte Gomes (PSD), Cleiton Roque, recebeu a visita do vereador Marquinhos (PP), do município de Primavera de Rondônia, localizado há 528 km da capital.



“O vereador Marquinhos é um parceiro do deputado Laerte Gomes e juntos, estão construindo ações para atender o município de Primavera de Rondônia e sua população. Agradeço a visita do vereador. Nossas portas estão sempre abertas para um bom diálogo”, disse Cleiton Roque.





Texto: Juliana Martins | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar