Deputado Laerte Gomes visita obras de bloqueteamento no distrito de Tancredópolis em Alvorada do Oeste

No último sábado (17), em agenda no município de Alvorada do Oeste, o deputado Laerte Gomes (PSD), visitou as obras de bloqueteamento que estão em andamento no distrito de Tancredópolis. Em 2024, o parlamentar, em atendimento a uma solicitação do vereador Neguinho Tancredópolis, destinou recursos no valor de R$ 566 para a Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste investir na primeira etapa das obras de pavimentação com o uso de blocos de concreto sextavado nas ruas do distrito.



Acompanhado do vereador e do administrador do distrito de Tancredópolis, Genivaldo, o deputado acompanhou o trabalho dos maquinários que estão a todo vapor.



“Esse é o nosso trabalho. Atender nossos vereadores, destinar o recurso e acompanhar de perto os resultados das nossas ações. O vereador Neguinho é um grande parceiro de trabalho, que está sempre em busca de recursos para o distrito, e essa obra de bloqueteamento com drenagem, sem dúvida, é uma grande conquista para o povo de Tancredópolis. Nossos agradecimentos ao prefeito Jair Luiz (União) que autorizou a ordem de serviço para o inícios dos serviços”, disse o deputado.



O vereador Neguinho Tancredópolis agradeceu a visita do deputado e a parceria de trabalho que vem gerando resultados para a região.



“Só temos a agradecer por tudo o que o deputado Laerte Gomes tem feito pelo nosso distrito. O resultado de trabalhar com pessoas que realmente têm compromisso com sua gente, é sempre positivo. Muito obrigado, deputado. O distrito de Tancredópolis agradece”, disse o vereador.





Texto:Juliana Martins | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar