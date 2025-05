Deputado Laerte Gomes cobra melhorias urgentes no Anel Viário e BR-429 durante audiência da Comissão de Infraestrutura em Ji-Paraná

Durante a audiência pública promovida pela Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, realizada na segunda-feira (19), na Câmara Municipal de Ji-Paraná, o deputado estadual Laerte Gomes (PSD) teve uma participação contundente em defesa da população rondoniense. O parlamentar levantou pontos cruciais sobre as más condições das rodovias que cortam o estado e os riscos econômicos de um contrato de concessão que, segundo ele, pode penalizar duramente o setor produtivo.



Em seu pronunciamento, Laerte foi direto ao destacar a situação crítica do Anel Viário de Ji-Paraná e da BR-429, vias que, segundo ele, “clamam por socorro” diante do abandono e da falta de investimentos. O deputado lembrou que essas rodovias são fundamentais não apenas para o tráfego local, mas para todo o escoamento da produção do interior do estado.



“Enquanto se discute pedágio, a realidade do nosso povo é trafegar em estradas esburacadas, perigosas e que colocam vidas em risco diariamente. O Anel Viário de Ji-Paraná é um exemplo claro disso. Uma obra nova, feita recentemente e que não está suportando o tráfego de veículos, precisando ser totalmente recuperada, duplicada e com pista de ciclovia, que é algo que já solicitamos”, ressaltou o deputado.



Laerte Gomes também comentou sobre a situação precária da BR-429, que segundo ele, “derreteu”. O parlamentar, que se referiu ao trecho entre os municípios de Presidente Médici e Costa Marques, solicitou providências ao presidente da comissão, senador Marcos Rogério (PL).



“Está uma vergonha. Estamos falando de uma região produtiva, que está crescendo, mas que, infelizmente, não está tendo condições de escoar a produção porque o asfalto derreteu. Peço ao presidente Marcos Rogério que leve essa questão ao diretor do DNIT e ao Ministérios dos Transportes”, enfatizou Laerte.



Outro ponto central de sua fala foi a crítica ao modelo de concessão da BR-364 proposto pelo governo federal. Laerte alertou que a previsão de tarifas altas de pedágio e a promessa de duplicação em apenas 15% do trecho são inaceitáveis. Para o deputado, a medida representa um retrocesso e pode inviabilizar o transporte de cargas, essencial para a economia de Rondônia.



“Estamos falando da principal rodovia federal do nosso estado. É por ela que escoam a produção agrícola, que movimentamos o comércio, que transportamos vidas. Não sei qual será o modelo que o governo federal vai encontrar para mudar o modelo que já está homologado, mas sei que se permanecer com a atual proposta, será uma catástrofe, uma tragédia para Rondônia. Isso vai inibir o crescimento e o desenvolvimento do nosso estado. É preciso baixar os custos desse pedágio. Isso pode afastar investimentos, encarecer o frete e, em última instância, impactar o preço da comida no prato do trabalhador”, afirmou.



Laerte Gomes também reforçou o papel da Assembleia Legislativa de Rondônia em acompanhar de perto o desenrolar das discussões e pediu maior diálogo com as bancadas federal e estadual, para que a concessão seja revista ou adaptada às reais necessidades da região Norte.



A audiência em Ji-Paraná reuniu senadores, deputados, prefeitos, representantes do setor produtivo e da sociedade civil, todos preocupados com os impactos sociais e econômicos do projeto. Ao fim, o deputado reafirmou seu compromisso de seguir fiscalizando e cobrando providências para que Rondônia não seja prejudicada por decisões tomadas sem ouvir quem vive a realidade das estradas.



Texto: Juliana Martins | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar