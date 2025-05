Deputado Ezequiel Neiva anuncia novos investimentos para Colorado do Oeste

A cidade de Colorado do Oeste segue colhendo os frutos de uma parceria sólida com o deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), que tem viabilizado recursos essenciais para o desenvolvimento do município, especialmente nas áreas de infraestrutura, saúde e esporte.



Recentemente, o parlamentar recebeu em seu gabinete, na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), o prefeito Edinho da Rádio (PL), ocasião em que foram anunciados novos investimentos para a cidade.



Entre os recursos confirmados, destaque para:

- R$ 3,6 milhões para o asfaltamento urbano, recurso que já está na conta e o projeto já foi aprovado pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER);

- R$ 450 mil para a aquisição de uma ambulância UTI, atendendo a uma solicitação dos vereadores Buzzanello da Obra (PSD), Fabão (Podemos) e Gilmar da Obra (PSD);

- Mais de R$ 500 mil em tubos metálicos para substituição de antigas pontes de madeira nas áreas rurais;

- Apoio financeiro para as etapas do Campeonato Estadual de Motocross e para a corrida rústica do município.



Além desses recursos, o deputado estadual Ezequiel Neiva destacou que estão garantidos investimentos para associações locais, com a entrega de equipamentos e implementos agrícolas, bem como verbas para reforçar a Secretaria Municipal de Obras e o setor de Saúde.



“São inúmeros investimentos que já estão em execução, e muitos outros que ainda serão viabilizados. Colorado do Oeste é uma cidade estratégica para o nosso estado e merece toda atenção e apoio. Meu compromisso, em parceria com o Governo de Rondônia, por meio do nosso governador Coronel Marcos Rocha, é seguir trabalhando com responsabilidade e dedicação para levar mais qualidade de vida à população”, declarou o deputado Ezequiel Neiva.



O prefeito Edinho da Rádio enalteceu a atuação do parlamentar e agradeceu pela atenção dedicada ao município. “Quero agradecer, em nome da população de Colorado do Oeste, pelo carinho e compromisso do deputado Ezequiel Neiva com nossa cidade. Ele tem sido um grande parceiro, sempre atento às nossas demandas e viabilizando recursos fundamentais para o nosso desenvolvimento”, afirmou o gestor municipal.





Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: André Felliphy | Assessoria Parlamentar