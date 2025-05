O Agro em boas mãos: Família unida aposta no futuro com apoio do parlamento e novas perspectivas com produção de café

A vida no campo nunca foi fácil, especialmente para os pequenos produtores que trabalham em regime familiar, na chamada agricultura de subsistência, onde se planta apenas para comer e se comercializa algumas sobras da produção. Rondônia viveu esse cenário durante muito tempo, onde a prioridade era o extrativismo mineral e vegetal, com famílias vindas das mais diversas regiões do Brasil em busca do Eldorado, atendendo pedido do governo federal de “integrar para não entregar”.



Buritis, localizado no Vale do Jamari, há 320 quilômetros da capital Porto Velho, é um município que cresceu do dia para a noite, com uma explosão demográfica no início dos anos 2000, quando a mídia nacional anunciou oportunidades de emprego na indústria madeireira. Naquela época as madeireiras, muitas delas clandestinas, tomavam conta da região, fazendo a economia regional explodir num ciclo que durou mais de 10 anos.



Foto: Reprodução/ALE-RO

Passado o período da exploração vegetal, os moradores de Buritis começaram a investir na produção rural, com prioridade para a produção de gado de corte e de leite, além do plantio de macaxeira para fabricação de farinha.



Durante todo este tempo, o município de Buritis sempre foi carente de representantes políticos. Elegia seu prefeito, seus vereadores, mas nunca teve a oportunidade de ter um deputado estadual para chamar de seu. Isso até o ano de 2022, quando o eleitorado do município elegeu um delegado como deputado estadual, principiante na política, mas disposto a mudar a realidade do município do interior do estado que mais cresceu nas duas últimas décadas.



Desde a sua posse em fevereiro de 2023, o deputado Delegado Lucas Torres tem feito a diferença para o município de Buritis e toda a região, com destinação da maioria dos recursos das suas emendas parlamentares para benefício da população local, com uma visão especial para o setor da agricultura.

Foto: Reprodução/ALE-RO



E é neste sentido que o personagem da nossa história os personagens da nossa história aparecem. Uma família de cinco pessoas, que mora na Linha 09, no Projeto de Assentamento (PA) Buritis. É lá que moram o casal Queila Soares de Souza, 39 anos e Valdeir Alves da Silva, 42, pais do jovem Walison de 13 anos. Com o casal e o filho também moram Eurípedes José da Silva, pai de Valdeir, e Pedro Antônio de Sousa, 65 anos, pai de Queila.



Mostrando que Agro está em boas mãos, na propriedade de quatro hectares, a família trabalha com a plantação de milho para grãos e silagem, mandioca e banana, além da criação de gado de leite, com produção de aproximadamente 45 litros por dia, que garantem a subsistência da família.



Com experiência na plantação e colheita de café quando trabalhava de peão em outras propriedades, Valdeir, junto com a esposa Queila, sempre alimentaram a esperança de produzir café na pequena propriedade. Um sonho que parecia distante em função do custo das mudas, da preparação do solo e das técnicas necessárias para uma produção de sucesso.



Foto: Reprodução/ALE-RO

Essas dificuldades se transformaram em realidade com a atuação do parlamentar eleito pelo município exatamente com o propósito de fazer a diferença. Através de uma ação do Delegado Lucas Torres, destinando recursos na ordem de R$ 300 mil para a Emater, visando atender pequenos produtores rurais de Buritis, Monte Negro e Rio Pardo (Porto Velho).



A emenda foi repassada para a Emater, que fez um chamamento público e sorteou os produtores que seriam beneficiados com as mudas e o casal Valdeir e Queila foram sorteados.



Com a boa notícia, Valdeir e Queila começaram a organizar a propriedade para plantio das mudas. Participaram de um curso ministrado pelos técnicos da Emater sobre as técnicas e partiram para a prática, com preparação do solo, sistema de irrigação e plantação das 4 mil mudas, que ocuparam um hectare.



O sistema de plantação dos pés de café feito pelo casal também é interessante e fora do padrão comum, pois o espaço é intercalado com outras culturas como milho, mandioca e melancia, aproveitando a irrigação e o preparo da terra.



De acordo com Valdeir, feito o plantio dos 4 mil pés de café, agora o trabalho é manter a plantação limpa, combater as possíveis pragas que podem atingir a plantação e aguardar a produção, que leva pelo menos dois anos para a primeira colheita. A expectativa do casal é de uma nova realidade e de novas conquistas a partir da primeira colheita do café. “É muito gratificante a gente saber que pode contar com os nossos políticos, com os nossos representantes.



Eu nunca tinha ouvido falar que um deputado poderia ajudar a gente aqui no campo, assim, de forma direta, com envio de recursos para compra de mudas de café. A gente agradece ao deputado Lucas Torres por esta força, que com certeza vai transformar a vida da nossa família, pois hoje o café é um dos produtos mais bem valorizados no campo. A vida na roça é muito difícil, mas é o que a gente sabe fazer, é daqui que a gente tira o nosso sustento e precisamos estar sempre inovando, tentando novas coisas”, disse Valdeir.



Foto: Reprodução/ALE-RO Foto: Reprodução/ALE-RO

Única mulher na propriedade, Queila demonstra boa expectativa com a produção do café e já planeja algumas mudanças. Perguntada se ela prefere cuidar das coisas de casa ou da lavoura, Queila foi direta ao afirmar que prefere a lida do campo. “Eu prefiro estar na roça, cuidar das minhas plantas, das melancias, tirar leite. O serviço de casa é muito chato. É sempre a mesma coisa. Na roça é diferente, toda hora você tem uma coisa pra fazer, um desafio diferente. Ajudei na plantação do café, ajudo no milho, na silagem, cuido das hortaliças, dos bichos. O serviço não para, mas é melhor do que ficar em casa.



Penso que se cada um de nós fizer um pouquinho, o serviço fica mais fácil para todos”, disse, enquanto servia um café com bolo caseiro para a equipe de reportagem da Secom.



Além de Valdeir, outro beneficiado com as mudas de café foi o seu irmão, Donizete, que também recebeu mudas e também já plantou. “A plantação dele já está mais avançada, pois ele recebeu as mudas entes que a gente. Acho que no ano que vem ele já consegue colher um pouco de café, mas a produção boa mesmo, será em 2027, junto com a nossa", finalizou, mostrando que RO é Agro.

Texto: Jocenir Sérgio Santanna | Jornalista

Fotos: Luís Carlos Castilhos Junior

Apoio: Ivanete Damasceno | Jornalista

Alex Rocha: Cinegrafista