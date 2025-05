Deputado Alex Redano reforça apoio à Patrulha Rural e destaca avanços no cadastramento de propriedades

Durante evento ocorrido em Ariquemes, de apresentação dos resultados do Programa Segurança Rural, o deputado estadual Alex Redano (Republicanos) reafirmou seu compromisso com o fortalecimento da segurança nas áreas rurais do estado e destacou os avanços conquistados com a atuação da Patrulha Rural, executada pela Polícia Militar de Rondônia.



"A Patrulha Rural é uma ferramenta fundamental para proteger quem vive da produção agrícola. Com o cadastramento das propriedades e o uso da tecnologia, a polícia chega mais rápido, age com mais precisão e traz mais tranquilidade ao produtor. Vamos continuar apoiando esse trabalho para garantir mais segurança e dignidade ao homem do campo", declarou o parlamentar.



O programa, criado pelo Governo do Estado de Rondônia por meio da Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC), vem transformando a forma como o policiamento é realizado no meio rural. A iniciativa utiliza estratégias modernas e tecnologia para ampliar a cobertura das ações de segurança pública fora dos centros urbanos.



Desde 2023, mais de 2.289 propriedades já foram cadastradas. Cada uma recebe um número de identificação único e uma placa sinalizadora, o que facilita sua localização e acelera o atendimento policial em caso de ocorrências. O objetivo é alcançar 5 mil propriedades cadastradas até o final de 2026, cobrindo todas as linhas rurais da região atendida pelo programa.



Segundo o comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar, Tenente-Coronel Rudinei, a adesão dos produtores tem crescido continuamente, e os efeitos já podem ser sentidos: houve redução significativa nos casos de furtos e roubos, principalmente de veículos e maquinário agrícola.



O secretário de Segurança, Felipe Bernardo Vital, comparou o programa a uma “Rede de Vizinhos” adaptada ao campo: “É uma estratégia preventiva. Os moradores se organizam em grupos, trocam informações e recebem orientações de segurança. A Polícia Militar participa ativamente, agindo como elo entre a comunidade e o Estado”, explicou.

Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Evanildo Santos | Assessoria Parlamentar