Deputada Estadual Dra. Taíssa Participa da Solenidade de Troca de Comando do 6º BPM em Guajará-Mirim

A deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) participou nesta segunda-feira (19) da solenidade de troca de comando do 6º Batalhão da Polícia Militar de Rondônia, em Guajará-Mirim. O evento marcou a transição da liderança do batalhão, com a saída do comandante Jefferson De Oliveira e a posse do novo comandante, Tarcísio.



Durante a cerimônia, Dra. Taíssa destacou a importância da Polícia Militar para a segurança da população e agradeceu ao comandante Jefferson por sua atuação à frente da unidade. “O comandante Jefferson De Oliveira encerra seu ciclo com grande dedicação e compromisso com a segurança da nossa população. Desejo ao novo comandante, Tarcísio, sabedoria e força nessa nova missão”, afirmou a parlamentar.



A deputada também ressaltou a relevância de estar presente em momentos que fortalecem as instituições e unem a comunidade em torno de valores essenciais. “É sempre uma alegria estar ao lado do nosso povo em momentos tão importantes para o nosso estado. Seguimos firmes, valorizando nossas instituições e trabalhando por uma Rondônia cada vez mais segura e justa”, declarou.



A solenidade contou com a presença de autoridades civis e militares, representantes da comunidade e familiares dos policiais. O 6º BPM tem papel estratégico na defesa da região de fronteira e no combate à criminalidade, sendo uma das principais forças de segurança da região.





Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar