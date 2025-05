Agricultores familiares do Vale do Paraíso recebem pagamento de emenda da deputada Cláudia de Jesus

Associação das Produtoras e Produtores Rurais Nova Esperança (ASMURNE) do município de Vale do Paraíso recebeu o pagamento de emenda parlamentar no valor de R$ 169.500 mil. A entidade deve comprar uma plantadeira e adubadeira e também uma colhedora de forragens. O investimento é da deputada Cláudia de Jesus (PT) por meio de emenda parlamentar. A parlamentar atendeu solicitação do senhor Genivaldo Balbino Sena, responsável pela Associação, moradores e lideranças locais.



"Muitas dessas associações de agricultores familiares estavam sem apoio, sem incentivo e não tinham capacidade produtiva. Agora no nosso mandato estamos fomentando a produção rural por meio do nosso mandato. Com esse trabalho nossa expectativa é reduzir o êxodo rural, estimular a agricultura familiar com novas tecnologias e fomento dos negócios no campo", argumentou a deputada.



Os equipamentos agrícolas vão ajudar nos serviços de preparação de terras para plantios e colheitas de arroz, feijão, mandioca, cacau, café, banana, laranja e muitas outras culturas. Um maquinário que melhora a mão de obra, incentiva a permanência do homem no campo e aumenta a renda das famílias em 40%. Com novas tecnologias o custo final de produção cai para 25% e aumenta o escoamento agrícola em 50%.





Texto: Francisco Costa | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar