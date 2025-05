Dra. Taissa participa do lançamento do Programa de Segurança Rural e do Concurso Leiteiro em Ariquemes

Na sexta-feira (16), a deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) marcou presença em um evento de grande importância para o setor agropecuário de Rondônia: o lançamento do Programa de Segurança Rural e do Concurso Leiteiro na APA (Associação dos Produtores Rurais de Ariquemes).



O evento foi destaque na agenda municipal e reuniu diversas autoridades e lideranças do setor rural. Estiveram presentes a deputada estadual Dra. Taíssa Sousa, a vereadora de Ariquemes Rafaela do Batista, produtores rurais e representantes de entidades locais, todos unidos pelo fortalecimento da segurança no campo e pelo incentivo à produção leiteira na região.



Dra. Taíssa reforçou seu compromisso com o fortalecimento do campo, a valorização dos produtores e a construção de políticas públicas eficazes para garantir mais segurança e desenvolvimento ao homem e à mulher do campo.



“Seguimos juntos, trabalhando por uma zona rural mais segura, produtiva e valorizada”, afirmou a parlamentar, que tem se consolidado como uma das principais vozes em defesa da agricultura familiar e do setor produtivo no interior do estado.



A presença da deputada Dra. Taíssa no evento reafirma seu compromisso com as pautas do agronegócio e sua proximidade com os produtores de Ariquemes e de todo o estado.





Texto: Kelly Ardaia | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar