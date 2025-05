Feira da Mulher Empreendedora movimenta Elero em Porto Velho com foco na valorização feminina

A Escola do Legislativo de Rondônia (Elero) será palco, nos dias 21, 22 e 23 de maio, da 1ª Feira da Mulher Empreendedora, uma iniciativa que busca valorizar, empoderar e dar visibilidade às mulheres que atuam na produção artesanal, na culinária e em outras frentes do empreendedorismo local.



A diretora pedagógica da Elero, Socorro Rodrigues, reforçou o convite à população de Porto Velho:



“Essas mulheres guerreiras e empoderadas vão apresentar seus produtos, artesanatos e culinária. Venha prestigiar e apoiar esse movimento!”



A presidente da feira, Gina Brito, destacou que a ação representa um importante passo rumo à independência financeira e ao reconhecimento profissional das mulheres que, até pouco tempo, enfrentavam grandes desafios para empreender:



“Agora elas têm um espaço onde podem gerar sua própria renda e conquistar autonomia.”



Já a diretora de projetos e eventos da Elero, Ana Lucia, também fez um apelo à população:



“Contamos com você, Porto Velho! Venha fortalecer esse movimento e prestigiar o talento dessas mulheres incríveis.”



O diretor da Elero, Welys Assis, ressaltou a importância do evento no calendário institucional, afirmando que a escola está comprometida em ser um espaço de transformação social.



A feira conta com o apoio da Assembleia Legislativa de Rondônia, por meio do presidente Alex Redano, que tem se mostrado um grande aliado das pautas voltadas à valorização feminina.



O evento é gratuito e aberto ao público. Participe, apoie e incentive o protagonismo das mulheres no mercado de trabalho!

Texto e foto: Assessoria Elero